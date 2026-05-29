Συλλυπητήρια Αντώνη Σαμαρά για τον Νίκο Ταγαρά

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά εκφράζει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Πιο αναλυτικά η δήλωσή του:

«Σήμερα χάθηκε από τη Ζωή ένας φίλος κι ένας μαχητής. Που κοντά στον απλό πολίτη υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθία. Και που ως άριστος επιστήμων και Υπουργός, προσέφερε τις βαθιές γνώσεις του στη Βουλή και την Πατρίδα του. Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του».

Πηγή: skai.gr

