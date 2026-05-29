Μπρους Γουίλις: Η κρυφή χειρονομία ανθρωπιάς που αποκαλύφθηκε μετά τη διάγνωση της άνοιας

Μια άγνωστη ιστορία για τον Μπρους Γουίλις ήρθε στο φως, σε μια περίοδο που ο αγαπημένος ηθοποιός δίνει τη δική του δύσκολη μάχη με την αφασία και την άνοια.

Η Λόρι Μέτκαλφ, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί του στο Μπρόντγουεϊ, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σταρ του «Die Hard», χαρακτηρίζοντάς τον «απίστευτα γενναιόδωρο άνθρωπο». Η 70χρονη ηθοποιός θυμήθηκε τη συνεργασία τους στη θεατρική μεταφορά του «Misery», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ, που ανέβηκε στη σκηνή το 2015.

Στην παράσταση, ο Μπρους Γουίλις υποδυόταν τον Πολ Σέλντον, τον ρόλο που είχε ερμηνεύσει στον κινηματογράφο ο Τζέιμς Κάαν, ενώ η Λόρι Μέτκαλφ κρατούσε τον ρόλο της Άνι Γουίλκς, που είχε χαρίσει Όσκαρ στην Κάθι Μπέιτς στην ταινία του 1990.

Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused», η Λόρι Μέτκαλφ αποκάλυψε ότι ο Γουίλις συνήθιζε να κάνει δώρα στο καστ και στο συνεργείο, δείχνοντας συνεχώς τη γενναιοδωρία του στους ανθρώπους με τους οποίους δούλευε. Όπως είπε, ήταν ένας άνθρωπος που μοίραζε δώρα «δεξιά κι αριστερά» και έκανε τους γύρω του να αισθάνονται όμορφα.

Η Λόρι Μέτκαλφ

Η ηθοποιός θυμήθηκε και ένα περιστατικό που την είχε αγγίξει προσωπικά. Εκείνη την περίοδο, ο Μπρους Γουίλις περνούσε πολλές ώρες στο καμαρίνι για τις ανάγκες του ρόλου (προσθετικά και μακιγιάζ), καθώς ο χαρακτήρας του ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι για μεγάλο μέρος της ιστορίας. Η Μέτκαλφ καθόταν συχνά δίπλα του και οι δυο τους μιλούσαν για την καθημερινότητά τους και τα παιδιά τους.

Σε μία από αυτές τις συζητήσεις, η ηθοποιός του είπε ότι ο μεγάλος της γιος, Γουίλ Ροθ, θα ερχόταν στη Νέα Υόρκη και τον ρώτησε πού θα μπορούσε να τον πάει για φαγητό. Ο Γουίλις της πρότεινε ένα γνωστό εστιατόριο, ειδικά αν τους άρεσε το σούσι.

Την επόμενη ημέρα, η Λόρι Μέτκαλφ του είπε πως είχε αποφασίσει να πάει εκεί με τον γιο της και πως ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Ο Μπρους Γουίλις της απάντησε απλώς ότι ήλπιζε να τους αρέσει. Όταν, όμως, η ηθοποιός και ο γιος της πήγαν στο εστιατόριο, απόλαυσαν το γεύμα τους και ζήτησαν να πληρώσουν, τους ενημέρωσαν ότι ο λογαριασμός είχε ήδη τακτοποιηθεί από τον Γουίλις.

Η κίνηση αυτή έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της Μέτκαλφ, η οποία μίλησε με συγκίνηση για τον πρώην συμπρωταγωνιστή της. Όπως τόνισε, ο Μπρους Γουίλις δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος σταρ, αλλά και ένας άνθρωπος που έκανε τους άλλους να νιώθουν σημαντικοί.

Η ιστορία αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα συγκινητική περίοδο για τον Μπρους Γουίλις και την οικογένειά του. Ο ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική μετά τη διάγνωσή του με αφασία, μια πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα επικοινωνίας. Αργότερα, η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι η κατάστασή του εξελίχθηκε σε μετωποκροταφική άνοια. Οι δικοί του άνθρωποι έχουν ζητήσει πολλές φορές η δημοσιότητα γύρω από την υγεία του να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ασθένεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.