Ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε μόλις τη δεύτερη εμφάνισή του στη φετινή θερινή περίοδο για να ξεπεράσει ξανά το φράγμα των 6 μέτρων, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται ήδη σε εξαιρετική κατάσταση. Στο διεθνές μίτινγκ της Λεμεσού, ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ εντυπωσίασε το κοινό στο Τσίρειο Στάδιο, περνώντας με χαρακτηριστική άνεση τα 6.00μ.

Ο «Μανόλο» μπήκε στον αγώνα σε προχωρημένο στάδιο, επιλέγοντας να ξεκινήσει από τα 5,65μ. Εκεί χρειάστηκε δύο προσπάθειες, καθώς στην πρώτη επαφή με τον πήχη τον έριξε κατά την πτώση, όμως έδειξε από νωρίς πως είχε ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Στη συνέχεια ανέβασε τον πήχη στα 5,85μ., ύψος που πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, σημειώνοντας παράλληλα νέο ρεκόρ μίτινγκ.

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήρθε στα 6,00μ., με τον Καραλή να περνά επιτυχημένα το ύψος και να συνεχίζει τη σταθερή παρουσία του πάνω από το ιστορικό αυτό όριο. Ήταν συνολικά ο 18ος αγώνας της καριέρας του στον οποίο ξεπέρασε τα έξι μέτρα, ενώ έφτασε πλέον τα 20 άλματα πάνω από αυτό το ύψος.



Με ανεβασμένη ψυχολογία, ο Έλληνας επικοντιστής αποφάσισε να δοκιμάσει ακόμη ψηλότερα, τοποθετώντας τον πήχη στα 6,15μ., επίδοση που θα τον έφερνε στην κορυφή του κόσμου για το 2026 και στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στον ανοιχτό στίβο. Πραγματοποίησε δύο αποτυχημένες προσπάθειες, και στη συνέχεια επέλεξε να σταματήσει, εξηγώντας πως αισθάνθηκε κόπωση μετά τα συνεχόμενα άλματα.

Η σεζόν, πάντως, βρίσκεται ακόμη στην αρχή και ο Καραλής δείχνει ήδη έτοιμος για ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις τους επόμενους μήνες.



