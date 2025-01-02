Εκατοντάδες Νοτιοκορεάτες διαδηλωτές συγκρούστηκαν σήμερα μεταξύ τους μπροστά από την επίσημη κατοικία του καθαιρεθέντος προέδρου στη Σεούλ, με ορισμένους να απαιτούν την άμεση κράτησή του και άλλους να ζητούν την προστασία του μπροστά στον κίνδυνο σύλληψής του.

Αντιμέτωπος με ένα ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, ο Γιουν Σουκ Γέολ, ηλικίας 64 ετών, παραμένει κλεισμένος στην οικία του, υποσχόμενος να «παλέψει έως το τέλος» εναντίον των αρχών, που θέλουν να τον ανακρίνουν σχετικά με την αποτυχημένη απόπειρά του να επιβάλει τον στρατιωτικό νόμο.

Μετά το πραξικόπημα της 3ης Δεκεμβρίου, ο Γιουν δεν έχει επιδείξει καμία μετάνοια και η συστηματική άρνησή του να υποβληθεί στις ερωτήσεις των ερευνητών εγείρει φόβους ότι μια απόπειρα σύλληψής του θα προκαλέσει βίαια επεισόδια, επιδεινώνοντας περαιτέρω τη βαθιά κρίση που διανύει η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

Εκατοντάδες πιστοί υποστηρικτές του Γιουν, μεταξύ αυτών ακροδεξιοί αστέρες του ΥouTube και ευαγγελικοί ηγέτες, συγκεντρώθηκαν μπροστά από την οικία του στη Σεούλ, έχοντας απέναντί τους διαδηλωτές κατά του Γιουν και τις μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας.

Μία γυναίκα έπεσε μπροστά από ένα λεωφορείο της αστυνομίας, με τα χέρια της τεντωμένα στο παρμπρίζ. Άλλοι υποστηρικτές του καθαιρεθέντος Γιουν ξάπλωσαν στον δρόμο, με τα μάτια κλειστά και τα χέρια τους σταυρωμένα, όταν η αστυνομία επιχείρησε να τους απομακρύνει.

Ο Παρκ Σι-ντογκ, ένας 74χρονος διαδηλωτής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πήγε εκεί για να «αγωνιστεί έως θανάτου προκειμένου να σώσει τη φιλελεύθερη δημοκρατία», υποστηρίζοντας ότι η επιβολή του στρατιωτικού νόμου από τον Γιουν ήταν δικαιολογημένη και εκείνος δεν έπρεπε να αποπεμφθεί.

«Άκυρη καθαίρεση!» φώναζαν οι διαδηλωτές, που κρατούσαν σημαίες της Νότιας Κορέας.

«Γιουν Σουκ Γέολ, σε προστατεύουμε! Εμείς σε προστατεύουμε!», ήταν επίσης μεταξύ των συνθημάτων που ακούγονταν.

Δεκάδες άνθρωποι μετέδωσαν σε απευθείας σύνδεση στο YouTube τις κινητοποιήσεις, όπως παρατήρησαν δημοσιογράφοι του AFP.

Χθες, ο Γιουν έστειλε ένα μήνυμα στους πιο ακραίους υποστηρικτές του μπροστά από την κατοικία του, λέγοντάς τους ότι τους παρακολουθεί στο YouTube και τους προτρέπει να τον βοηθήσουν να «υπερασπιστεί τη δημοκρατία» και να «πολεμήσει μέχρι τέλους».

Η αντιπολίτευση και ειδικοί επέκριναν αυτήν την ενέργεια, στην οποία διέκριναν μια απόπειρα να κινητοποιήσει τους πιο ακραίους διαδηλωτές, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επεισόδια.

Όμως, υποστηρικτές του Γιουν, όπως ο 63χρονος Κιμ Σανγκ-μπάε, δήλωσαν ότι δεν θα αποχωρήσουν από την περιοχή, καθώς είναι αποφασισμένοι να «σταματήσουν την αδικία», που αντιπροσωπεύει η σύλληψη ενός εν ενεργεία προέδρου, κάτι το πρωτοφανές στην ιστορία της Νότιας Κορέας.

Ένας διαδηλωτής υπέρ του Γιουν συνελήφθη για παρεμπόδιση της αστυνομίας, μετέδωσαν νοτιοκορεατικά ΜΜΕ. Το ένταλμα σύλληψης ήταν παράνομο, υποστήριξαν οι δικηγόροι του Γιουν και η ομάδα του ασφαλείας αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τα εντάλματα έρευνας που εκδόθηκαν πρόσφατα.

Ο ίδιος ο πρόεδρος αγνόησε τρεις φορές την κλήτευση από το Γραφείο Ερευνών για τη Διαφθορά, οδηγώντας τους ερευνητές να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης.

Σε κοντινή απόσταση, εκατοντάδες διαδηλωτές κατά του Γιουν οργάνωσαν μια αντι-διαδήλωση, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο, την ώρα που δεκάδες αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών με δυσκολία κρατούσαν σε απόσταση τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα.

Οι επικριτές του Γιουν «δέχθηκαν χτυπήματα στο κεφάλι και τους επιτέθηκαν επανειλημμένα» από το αντίπαλο στρατόπεδο, ενώ προσπαθούσαν να παραχωρήσουν μια συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με έναν εξ αυτών, τον 46χρονο Μπάε Χουν. «Είχα την αίσθηση ότι εάν μέναμε πέντε λεπτά περισσότερο, ένα σοβαρό περιστατικό θα συνέβαινε», συμπλήρωσε ο ίδιος, διευκρινίζοντας πως η αστυνομία επιχείρησε να παρέμβει, ήταν όμως αριθμητικά κατώτερη. «Το πλήθος υπέρ του Γιουν ήταν αποπνικτικό, με περίπου 500 έως 600 ανθρώπους που μας περικύκλωναν… έως τις πρώτες προσβολές και επιθέσεις», περιέγραψε ο Μπάε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.