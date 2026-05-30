Τσάμπιονς Λιγκ: Γιορτή στη Βουδαπέστη, συναγερμός στο Παρίσι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο τελικός του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη στη «Φέρεντς Πούσκας Αρένα», σε μια βραδιά που θα βρεθεί στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Στη Γαλλία υπάρχει ανησυχία για πιθανές ολονύχτιες ταραχές, όπως αυτές που είχαν συμβεί τον προηγούμενο χρόνο, λόγω του τελικού.

Η Άρσεναλ και η Παρί Σεν Ζερμέν θεωρούνται δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης φέτος, καθεμία με επιτυχίες στις εγχώριες διοργανώσεις και με Ισπανούς προπονητές, Λουίς Ενρίκε και Μικέλ Αρτέτα αντίστοιχα.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σεζόν ολοκληρώνεται το Σάββατο με τον τελικό Άρσεναλ-Παρί στην ουγγρική πρωτεύουσα, αλλά στη Γαλλία φοβούνται ολονύχτιες ταραχές σαν εκείνες έναν χρόνο πριν.Ο Βίκτορ Όρμπαν σίγουρα είχε αλλιώς ονειρευτεί τη βραδιά της 30ής Μαΐου 2026. Ο γνωστός για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο πρώην «ηγεμόνας» της Ουγγαρίας θα ήθελε να βρίσκεται στο κέντρο της εξέδρας των επισήμων ως πρωθυπουργός, την ώρα που δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης θα αγωνίζονταν στη «Φέρεντς Πούσκας Αρένα» για τον τίτλο της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης στην Ευρώπη. Πιθανότατα να σκόπευε να είναι αυτός που θα έδινε το «κύπελο με τα μεγάλα αυτιά» στον νικητή. Όμως η ζωή τα έφερε αλλιώς και τα προνόμιά του χάθηκαν μαζί με την εξουσία.



Μία ημέρα μετά το ταξίδι του νέου πρωθυπουργού της χώρας, Πέτερ Μάγκιαρ, στις Βρυξέλλες, η Βουδαπέστη θα βρεθεί στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας στον τελικό δύο ομάδες, που κάθε άλλο παρά έκπληξη αποτελεί ότι έφτασαν έως εδώ. Η Άρσεναλ από το Λονδίνο και η Παρί Σεν Ζερμέν έρχονται όχι μόνο ως πρωταθλήτριες στις χώρες τους, αλλά και με τα εύσημα φιλάθλων και ειδικών ότι πράγματι ανήκουν στις ομάδες που έπαιξαν φέτος το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη.

Πηγή: Deutsche Welle

Και οι δύο με Ισπανούς προπονητές και θεωρητικά χωρίς μεγάλο βάρος στις πλάτες, αφού για τη γαλλική ομάδα του Λουίς Ενρίκε ο στόχος μιας δεκαετίας (και βάλε) είχε επιτευχθεί ήδη από πέρυσι με την κατάκτηση του τροπαίου στο Μόναχο, ενώ για την αγγλική του Μικέλ Αρτέτα η κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ στην Αγγλία μετά από μια σειρά αποτυχημένες απόπειρες τα τελευταία χρόνια απελευθερώνει τους παίκτες του από ένα «βαρίδι» ετών, την «κατάρα» να φτάνουν μέχρι την πηγή και να μένουν διψασμένοι.Τελικός με το φως της ημέραςΈνας νεωτερισμός του φετινού τελικού είναι η ώρα διεξαγωγής του. Αντί για τις 21.00 τοπική (22.00 στην Ελλάδα), το εναρκτήριο σφύριγμα θα είναι στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα, κάτι που σημαίνει ότι νικητές και νικημένοι θα γιορτάσουν ή θα πνίξουν τη θλίψη τους μετά τον αγώνα από τις 9 το βράδυ και μετά ενισχύοντας μπαρ και εστιατόρια της Βουδαπέστης. Η ώρα όμως σχετίζεται και με την παγκόσμια τηλεοπτική αναμετάδοση και το βλέμμα στις αγορές της Ασίας, που έχουν ακόμη ανεκμετάλλευτο εμπορικό δυναμικό. Όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο, για να μην χρειαστεί οι τηλεθεατές εκεί να περιμένουν μέσα στη… μαύρη νύχτα.Ενόψει και του επερχόμενου Μουντιάλ, που ξεκινά σε δύο εβδομάδες ακριβώς, είναι σαφές ότι οι εταιρείες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο και όλος αυτός ο στρατός παραγόντων, συμβούλων, διαφημιστών που ζουν από το άθλημα ανακαλύπτουν διαρκώς νέους τρόπους για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.Στο Παρίσι «οχυρώνονται»Στο μεταξύ, στο Παρίσι επικρατεί κόκκινος συναγερμός στις τάξεις των αρχών ασφαλείας, με στόχο να αποφευχθούν φαινόμενα σαν εκείνα μετά τον τελικό του 2025. Τότε, μετά τον θρίαμβο της Παρί επί της ιταλικής Ίντερ από το Μιλάνο η «πόλη του φωτός» είχε ζήσει μια νύχτα όπου η γιορτή έδωσε τη σκυτάλη γρήγορα στον τρόμο, μεφοβερά επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία , που είχαν σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, να τραυματιστούν πάνω από 200 και να συλληφθούν πάνω από 550. Εκατοντάδες φωτιές ξέσπασαν, αυτοκίνητα κάηκαν, βιτρίνες λεηλατήθηκαν, υπενθυμίζοντας και τα βαθιά κοινωνικά προβλήματα που εκκολάπτουν ξεπάσματα βίας στην πατρίδα του Εμμανουέλ Μακρόν. O τελευταίος είχε δεξιωθεί πέρυσι τους πρωταθλητές Ευρώπης στο Ελιζέ μετά τη νίκη τους, ενώ είναι ακόμη ασαφές αν θα ταξιδέψει τώρα στη Βουδαπέστη.Συνολικά 8.000 αστυνομικοί στη γαλλική πρωτεύουσα και 22.000 σε όλη τη χώρα θα επιχειρήσουν να αποτρέψουν την επανάληψη καταστάσεων βίας, που συχνά συμβαίνουν ανεξαρτήτως του αν «έχασε ή κέρδισε η ομάδα». Πάντως, και την ημέρα του ημιτελικού μετά την πρόκριση της Παρί στις αρχές Μαΐου, τα επεισόδια δεν είχαν λείψει. Και τότε είχαν γίνει 123 συλλήψεις και είχαν υπάρξει 11 τραυματισμοί. Πολλά καταστήματα στο Παρίσι θα κατεβάσουν αυτό το Σάββατο προληπτικά ρολά από νωρίς το απόγευμα.

