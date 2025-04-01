Το νοτιοκορεάτικο Συνταγματικό Δικαστήριο ανακοίνωσε πως θα απαγγείλει την Παρασκευή 4η Απριλίου την ετυμηγορία του στη δίκη του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ, που απειλείται με καθαίρεση κι έχει παυθεί από τα καθήκοντά του εν αναμονή εξαιτίας της απόπειράς του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου στο κράτος της Ασίας τον Δεκέμβριο.

Ανακοίνωση του θεσμού αναφέρει πως «η ετυμηγορία στην υπόθεση της αποπομπής του προέδρου θα απαγγελθεί την Παρασκευή 4η Απριλίου».

Σε περίπτωση οριστικής απομάκρυνσης του παυθέντα αρχηγού του κράτους από τα καθήκοντά του, θα πρέπει να διεξαχθούν νέες προεδρικές εκλογές εντός 60 ημερών. Αν το δικαστήριο αποφανθεί υπέρ του κ. Γιουν, θα επανέλθει στην άσκηση των καθηκόντων του.

Πηγή: skai.gr

