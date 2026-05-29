Εύοσμος: Γαμπρός τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι τον πρώην πεθερό του

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, προσήχθη ένας άνδρας ηλικίας 38 ετών, με τις αρχές να εκτιμούν ότι επιτέθηκε στον πρώην πεθερό του ηλικίας 67 ετών, μέσα σε διαμέρισμα, επί της οδού Ολύμπου.

Αν και οι αστυνομικές αρχές δεν επιβεβαιώνουν το όπλο της επίθεσης, νοσοκομειακές πηγές εκτιμούν ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου προκλήθηκαν από μαχαίρι, με όλα τα σενάρια να εξετάζονται.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», με τις αστυνομικές αρχές να εκτιμούν ότι επρόκειτο για άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.