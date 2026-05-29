«Τι συμβαίνει στη χώρα μας;» - Μήνυμα του Μπόρις Τζόνσον για τον προπηλακισμό της Έλεν Μίρεν

Τι συμβαίνει στη χώρα μας όταν η Dame Έλεν Μίρεν μπορεί να κακοποιηθεί στο δρόμο;  

Μίρεν

Μήνυμα για τον προπηλακισμό που υπέστη η Έλεν Μίρεν στο Λονδίνο έστειλε μέσω X o Μπόρις Τζόνσον. 

«Τι συμβαίνει στη χώρα μας όταν η Dame Έλεν Μίρεν μπορεί να κακοποιηθεί στο δρόμο;» διερωτάται ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας. 

Η παρέμβαση του Τζόνσον, επίσης άλλοτε ηγέτη του συντηρητικού κόμματος, ερμηνεύεται και ως αιχμή προς τον Εργατικό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. 

Η κυβέρνηση της Βρετανίας βρίσκεται στο «στόχαστρο», κατηγορούμενη για ανοχή και αναποτελεσματικότητα στην εγκληματικότητα, κατηγορίες που εξαπολύει και ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ.

TAGS: Μπόρις Τζόνσον Έλεν Μίρεν Κιρ Στάρμερ
