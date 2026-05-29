Μήνυμα για τον προπηλακισμό που υπέστη η Έλεν Μίρεν στο Λονδίνο έστειλε μέσω X o Μπόρις Τζόνσον.
What’s happening to our country when Dame Helen Mirren can be abused in the street?https://t.co/OjdM0Oe8b8— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 29, 2026
«Τι συμβαίνει στη χώρα μας όταν η Dame Έλεν Μίρεν μπορεί να κακοποιηθεί στο δρόμο;» διερωτάται ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας.
Η παρέμβαση του Τζόνσον, επίσης άλλοτε ηγέτη του συντηρητικού κόμματος, ερμηνεύεται και ως αιχμή προς τον Εργατικό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.
Η κυβέρνηση της Βρετανίας βρίσκεται στο «στόχαστρο», κατηγορούμενη για ανοχή και αναποτελεσματικότητα στην εγκληματικότητα, κατηγορίες που εξαπολύει και ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ.
