Μήνυμα για τον προπηλακισμό που υπέστη η Έλεν Μίρεν στο Λονδίνο έστειλε μέσω X o Μπόρις Τζόνσον.

What’s happening to our country when Dame Helen Mirren can be abused in the street?https://t.co/OjdM0Oe8b8 May 29, 2026

«Τι συμβαίνει στη χώρα μας όταν η Dame Έλεν Μίρεν μπορεί να κακοποιηθεί στο δρόμο;» διερωτάται ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η παρέμβαση του Τζόνσον, επίσης άλλοτε ηγέτη του συντηρητικού κόμματος, ερμηνεύεται και ως αιχμή προς τον Εργατικό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας βρίσκεται στο «στόχαστρο», κατηγορούμενη για ανοχή και αναποτελεσματικότητα στην εγκληματικότητα, κατηγορίες που εξαπολύει και ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ.

