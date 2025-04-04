Σκληρή δήλωση από την Τουρκία κατά της ΕΕ για την υπόθεση Ιμάμογλου

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέσβης Φαρούκ Καϊμακτσί, με μία σκληρή δήλωσή του στρέφεται κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαίας Επιτρόπου για τη Διεύρυνση, αναφορικά με την αντίδρασή τους στη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέσβης Φαρούκ Καϊμακτσί

«Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει η ΕΕ, βρίσκουμε περίεργο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να στρέψει την προσοχή αλλού, αντί να αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα» αναφέρει ο πρέσβης Καϊμακτσί και προσθέτει: «Η μετατροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του οποίου η αντιπροσωπευτικότητα και η νομιμότητα σταδιακά μειώνεται σε μια πλατφόρμα όπου εκφράζονται παράλογες και ανορθολογικές απόψεις, είναι επίσης ανησυχητική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ακύρωση της συμμετοχής της Ευρωπαίας Επιτρόπου για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, που διοργανώνεται από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, στις 11-13 Απριλίου, «πολιτικά υποκινούμενη, λαϊκιστική κίνηση που αποσκοπεί στην ικανοποίηση ορισμένων τμημάτων εντός του ΕΚ».

Η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος

«Σε κάθε περίπτωση, είναι απαράδεκτο για την ΕΕ να υιοθετεί μια προσέγγιση που υπονομεύει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου στην Τουρκία», δήλωσε ο Τούρκος πρέσβης και υποστήριξε πως «είναι αντιφατικό και μη πειστικό το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, οι οποίοι αποφεύγουν να σχολιάζουν τις δικαστικές διαδικασίες σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, εκφράζουν απόψεις για ορισμένες νομικές διαδικασίες στην Τουρκία που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειάς του στο Στρσβούργο, από 31 Μαρτίου έως 3 Απριλίου, διοργάνωσε σειρά συζητήσεων με θέμα τη δημοκρατία στην Τουρκία και τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου. Στην ομιλία της η Ευρωπαία επίτροπος για τη Διεύρυνση ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τη συμμετοχή της στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας και τη συνάντησή της με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σύλληψη και την προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.