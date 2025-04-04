ΔΝΤ: Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία οι δασμοί των ΗΠΑ

Οι νέοι τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως θα επιβληθούν στα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα του εγείρουν «σημαντικό κίνδυνο» για την παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε χθες Πέμπτη η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

«Είναι σημαντικό να αποφευχθούν μέτρα που θα μπορούσαν να πλήξουν ακόμη περισσότερο την παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε η κυρία Γκεργκίεβα σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες της, την ώρα που εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε μέτρα αντιποίνων.

«Είμαστε ακόμη στη διαδικασία αποτίμησης των μακροοικονομικών επιπτώσεων των δασμολογικών μέτρων που ανακοινώθηκαν, αλλά προφανώς αντιπροσωπεύουν σημαντικό κίνδυνο για την προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας σε περίοδο νωθρής ανάπτυξης», επισήμανε η επικεφαλής του ΔΝΤ.

«Παροτρύνουμε τις ΗΠΑ και τους εμπορικούς εταίρους τους να εργαστούν με εποικοδομητικό τρόπο ώστε να επιλυθούν οι εμπορικές εντάσεις και να μειωθούν οι αβεβαιότητες», πρόσθεσε.

Οι τελωνειακοί δασμοί που ανακοινώθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ, υψηλότεροι απ’ ό,τι ανέμεναν οι περισσότεροι, προκάλεσαν χθες Πέμπτη πτώση του δολαρίου, της τιμής του πετρελαίου και χρηματιστηριακών δεικτών σε όλο τον κόσμο, καθώς οι επενδυτές προφανώς προεξοφλούν μείωση της ανάπτυξης και των εμπορικών συναλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα.

