Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος παραβίασε το Σύνταγμα, προσπάθησε να αποφύγει εις βάρος του ποινική έρευνα - Τι αναφέρει η πρόταση μομφής εναντίον του

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν σοκ-γελ «παραβίασε σοβαρά και σε μεγάλο βαθμό το Σύνταγμα» και επιχείρησε να αποφύγει μια εις βάρος του ποινική έρευνα, επιχειρώντας να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα, αναφέρει το κείμενο της πρότασης μομφής κατά του προέδρου.

Η απόφασή του υποκινήθηκε από «την επιθυμία να αποφύγει ποινικές έρευνες που αφορούν τον πρόεδρο Γιουν και την οικογένειά του» και «χωρίς συνταγματικά προαπαιτούμενα όπως πόλεμος, ένοπλη εξέγερση ή παρόμοιες καταστάσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης» διευκρινίζει το κείμενο πρότασης μομφής - γνώση του οποίου έλαβε το Γαλλικού Πρακτορείου - που κατέθεσαν έξι κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η ασιατική χώρα βίωσε χθες για ώρες μια κατάσταση σοκ, καθώς ο πρόεδρος Γιουν, σε μια προσπάθεια επίδειξης δύναμης, ανακοίνωσε επιβολή στρατιωτικού νόμου στη χώρα, αλλά αναγκάστηκε να προχωρήσει στην άρση του μέτρου που επέβαλε προς γενική κατάπληξη μερικές ώρες αργότερα, αφού το κοινοβούλιο απέρριψε την προσπάθειά του να αναστείλει κάθε πολιτική δραστηριότητα και να προχωρήσει στην επιβολή αυστηρής λογοκρισίας στα ΜΜΕ.

Οι υπηρεσίες του προέδρου έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα ανακοίνωση στην οποία τονίζουν ότι η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου ήταν δικαιολογημένη και εντός των ορίων του Συντάγματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

