Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας συγκρούσεων που ξέσπασαν σε κοινότητα στο βόρειο τμήμα του Νότιου Σουδάν, την οποία κυρίευσε για σύντομο χρονικό διάστημα ομάδα νεαρών ενόπλων έπειτα από ζωοκλοπή, δήλωσε χθες Πέμπτη τοπικός αξιωματούχος.

Οι ταραχές στην περιοχή Ρουένγκ ξέσπασαν στις αρχές της εβδομάδας, όταν νεαροί ένοπλοι έκλεψαν αρνιά προτού εκδιωχθούν από τις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με τον Σάιμον Τσολ Μιάλιθ, τοπικό υπουργό Πληροφοριών.

Μια ημέρα αργότερα, οι νεαροί επέστρεψαν με ενισχύσεις κι επιτέθηκαν στην κοινότητα Αμπιεμνόμ. Πολίτες και οι δυνάμεις ασφαλείας «προσπάθησαν να υπερασπιστούν την πόλη» αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με υπέρτερη αριθμητικά δύναμη, πρόσθεσε.

Προχθές Τετάρτη μονάδες του κυβερνητικού στρατού (SSPDF) εκδίωξαν τους ενόπλους από την κοινότητα και αποκαταστάθηκε η ηρεμία, είπε ο κ. Μιάλιθ. Οι συγκρούσεις είχαν «30 νεκρούς και περίπου 40 τραυματίες», συμπλήρωσε ο αξιωματούχος χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, κάποιοι από τους νεκρούς ανήκαν στην ομάδα των οπλισμένων νεαρών, ωστόσο το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε κτηνοτρόφους και γεωργούς είναι αρκετά συχνές στο Νότιο Σουδάν. Ωστόσο, οι αιματηρές συγκρούσεις αυτής της εβδομάδας καταγράφονται με φόντο την αναζωπύρωση των πολιτικών εντάσεων στη χώρα.

Η πρόσφατη σύλληψη του αντιπροέδρου Ρικ Μάκαρ από δυνάμεις πιστές στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ εκλήφθηκε από πολλούς αναλυτές και παράγοντες διεθνών οργανισμών ως κλιμάκωση που εγείρει κίνδυνο να ξεσπάσει νέα σύγκρουση στο Νότιο Σουδάν σχεδόν επτά χρόνια μετά τον καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο.

