Νότια Κορέα: Σήμερα η τελευταία ακρόαση για την καθαίρεση του προέδρου Γιουν

Περισσότερο από δυόμισι μήνες μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στη Νότια Κορέα, το Συνταγματικό Δικαστήριο άρχισε σήμερα την τελευταία ακροαματική συνεδρίαση στη δίκη για την καθαίρεση του προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ πριν αποφανθεί για την τύχη του, μεταξύ οριστικής καθαίρεσης και επιστροφής στην εξουσία.

Ο Γιουν δεν ήταν παρών κατά την έναρξη αυτής της 11ης και τελευταίας ακροαματικής συνεδρίασης, η οποία άρχισε στις 14:00 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας).

Έξω από το δικαστήριο, οπαδοί του Γιουν είχαν συγκεντρωθεί φωνάζοντας «Σταματήστε την καθαίρεση!» και κρατώντας πλακάτ με συνθήματα κατά της Βόρειας Κορέας και του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, που το στρατόπεδο του προέδρου κατηγορεί χωρίς αποδείξεις ότι νόθευσαν τις περυσινές βουλευτικές εκλογές για να ευνοήσουν την αντιπολίτευση.

Πολιτικό χάος επικρατεί στη Νότια Κορέα αφότου ο πρόεδρος Γιουν, πρώην εισαγγελέας, έβαλε στις 3 Δεκεμβρίου και για διάστημα μερικών ωρών τέλος στην πολιτική διακυβέρνηση, με ένα πραξικόπημα στο οποίο αντιτάχθηκαν οι βουλευτές.

Διαδοχικά ο Γιουν είδε το κοινοβούλιο να αναστέλλει τα προεδρικά καθήκοντά του, συνελήφθη -κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στη χώρα σε εν ενεργεία πρόεδρο- και στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση. Από τις 20 Φεβρουαρίου δικάζεται παράλληλα από το κεντρικό δικαστήριο της Σεούλ για «εξέγερση», ένα έγκλημα που τιμωρείται με την ποινή του θανάτου.

Οι οκτώ δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου θα αποσυρθούν σήμερα για διαβουλεύσεις. Θα χρειαστεί να επιλέξουν ανάμεσα στο να επικυρώσουν την καθαίρεση του προέδρου, που ψηφίσθηκε από το κοινοβούλιο, και έτσι να καθαιρέσουν οριστικά τον συντηρητικό ηγέτη, ή να τον αποκαταστήσουν στα καθήκοντά του.

Οι δύο πρώην πρόεδροι που είχαν βρεθεί σ' αυτή την κατάσταση, η Παρκ Γκέουν-χιε (καθαιρέθηκε και φυλακίσθηκε) και ο Ρο Μου-χιουν (αποκαταστάθηκε στα καθήκοντά του) είχαν πληροφορηθεί την τύχη τους 11 και 14 ημέρες αντιστοίχως μετά το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας.

Αν ο Γιουν καθαιρεθεί, νέες προεδρικές εκλογές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα σε 60 ημέρες. Η έκβαση αυτή απαιτεί την ψήφο έξι δικαστών και η ετυμηγορία αναμένεται στα μέσα Μαρτίου.

Οι συνήγοροι του 64χρονου Γιουν Σουκ Γέολ έχουν σήμερα μια τελευταία ευκαιρία να υπεραμυνθούν της απόφασης του πελάτη τους να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, ενώ οι αντιπρόσωποι του κοινοβουλίου θα έχουν την ευκαιρία να υποστηρίξουν την καθαίρεσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

