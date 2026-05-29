Σκληρή κριτική στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας άσκησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, κάνοντας λόγο για «κυνική και τρομακτική ομολογία».

Όπως ανέφερε, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι «όλα τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας είναι ρυθμισμένα και δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα, καθώς «η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει καλύψει αυτό το κενό».

Η κ. Κουφονικολάκου σημείωσε ότι «την ανακεφαλαιοποίηση κάποιοι την πλήρωσαν», προσθέτοντας πως «κάποιοι γονείς έχασαν τον ύπνο τους, κάποιοι πολίτες έχασαν τις ευκαιρίες τους, κάποιες οικογένειες βρέθηκαν μέσα στην περιδίνηση της αγωνίας και κάποιοι επαγγελματίες δεν εκκίνησαν από την ίδια αφετηρία με τους υπόλοιπους».

Αναφερόμενη στις προγραμματικές θέσεις της ΕΛΑΣ, υποστήριξε ότι «καμία διακήρυξη δεν περιλαμβάνει εξειδικευμένες προγραμματικές θέσεις», αλλά δίνει «ένα γενικό ιδεολογικοπολιτικό και προγραμματικό στίγμα».

Όπως είπε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη παρουσιάσει στους Δελφούς βασικούς άξονες πολιτικής, με πρώτο την «ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των μισθωτών και της μεσαίας τάξης», οι οποίοι – όπως ανέφερε – «σήκωσαν το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας».

Δεύτερος βασικός πυλώνας, σύμφωνα με την ίδια, είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία και την υγεία. Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ έκανε λόγο για στόχο πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και πλήρους πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, επισημαίνοντας ότι «έχει εκτοξευθεί το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας λόγω κόστους».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η παράταξη προτείνει τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου μέσω «πατριωτικής εισφοράς» σε επιχειρηματικούς ομίλους με πολύ υψηλά κέρδη. Όπως είπε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει φορολόγηση συγκεκριμένων μεγάλων επιχειρήσεων μέσω αυτής της εισφοράς, διευκρινίζοντας ότι τα μέτρα και τα ποσοτικά στοιχεία θα εξειδικευθούν και θα δημοσιοποιηθούν.

«Θα με εξέπληττε πάρα πολύ να μην περάσει το όνομα ΕΛΑΣ από τον Άρειο Πάγο»

Η κ. Κουφονικολάκου αναφέρθηκε επίσης στη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με έμφαση – όπως είπε – στους τόκους και στα μερίσματα που φτάνουν έως και το 1 εκατ. ευρώ, κάνοντας λόγο για «ένα προοδευτικό και απολύτως σαφές σύστημα».

Τόνισε ακόμη ότι στόχος είναι η έμφαση στο φορολογικό σύστημα, στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και στην ενίσχυση της «υγιούς επιχειρηματικότητας».

Για το ζήτημα της φορολόγησης των εφοπλιστών, υποστήριξε ότι απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση για να αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς, σημειώνοντας ότι σήμερα ισχύει ειδικός φόρος χωρητικότητας που συνδέεται με την ηλικία των πλοίων.

Η ίδια υπενθύμισε ότι με τον νόμο 43/36 του 2015 – όπως είπε – επιβλήθηκαν αλλαγές στη φορολόγηση των εφοπλιστών, μεταξύ άλλων με αύξηση 4% κάθε χρόνο στον ειδικό φόρο, επιπλέον φόρο 2% στο εισαγόμενο ναυτιλιακό συνάλλαγμα και φορολόγηση 10% σε μερίσματα και bonus.

Τέλος, αναφερόμενη στη διαδικασία έγκρισης της ονομασίας «ΕΛΑΣ» από τον Άρειο Πάγο, δήλωσε ότι «θα με εξέπληττε πάρα πολύ να μην περάσει το όνομα», σημειώνοντας ότι η σχετική νομοθεσία προβλέπει «πολύ συγκεκριμένους λόγους και διαδικασίες» για πιθανή απόρριψη.

Πηγή: skai.gr

