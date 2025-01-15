Συνελήφθη και αρνείται να μιλήσει ο αποπεμφθείς πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν - Αρνήθηκε τη βιντεοσκόπηση της ανάκρισης

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γέολ, ο οποίος συνελήφθη σύμφωνα με την υπηρεσία Διερεύνησης της Διαφθοράς για Ανώτατους Αξιωματούχους (CIO) της χώρας, μετά το δεύτερο ένταλμα που εκδόθηκε για τη σύλληψή του, στις 7 Ιανουαρίου με την κατηγορία της απόπειρας επιβολής στρατιωτικού νόμου που επιχείρησε τον Δεκέμβριο, φέρεται να αρνείται να μιλήσει ενώ δεν συμφώνησε και στη βιντεοσκόπηση, γεγονός που σημαίνει ότι η ανάκρισή του δεν θα βιντεοσκοπηθεί.

Σύμφωνα με την CIO η ανάκριση του έκπτωτου προέδρου βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ λίγο νωρίτερα εισαγγελέας συνόδευσε τον Γιουν στο αυτοκίνητό του για να μεταφερθεί στο γραφείο της CIO. Σημειώνεται ακόμη ότι ο Γιουν θα παραμείνει στο κέντρο κράτησης της Σεούλ.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας που ερευνούν τον Γιουν είχαν φτάσει στην επίσημη κατοικία του νωρίτερα σήμερα το πρωί στη δεύτερη προσπάθεια να συλλάβουν τον ηγέτη για ανάκριση. Για εβδομάδες, ο πρόεδρος βρισκόταν κρυμμένος στην κατοικία του, περικυκλωμένος από την ομάδα της Προεδρικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του, αποφεύγοντας τη σύλληψη.

Ο Γιουν βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με ποινική έρευνα με την κατηγορία της υποκίνησης εξέγερσης - ένα έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη ή ακόμα και με θανατική ποινή.

Ο Γιουν, σε μήνυμά του, ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του και ανέφερε πως αποφάσισε να παραδοθεί παρότι θεωρεί ότι το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ήταν παράνομο, προκειμένου να αποφευχθεί η «αιματοχυσία».

#UPDATE South Korean authorities have arrested impeached President Yoon Suk Yeol over his abortive declaration of martial law, they said Wednesday, making him the country's first sitting head of state to be detained.



"The Joint Investigation Headquarters executed an arrest… pic.twitter.com/UYDrhGGQLz — AFP News Agency (@AFP) January 15, 2025

Τις εβδομάδες μετά την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου του Γιουν, η χώρα βρισκόταν σε πολιτική αναταραχή με το κοινοβούλιο να ψηφίζει επίσης για την παραπομπή του πρωθυπουργού και του αναπληρωτή προέδρου Han Duck-soo. Ο υπουργός Οικονομικών Τσόι Σανγκ-μοκ εκτελεί πλέον χρέη προέδρου.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει δεσμευτεί να λάβει την υπόθεση εναντίον του Γιουν ως «ύψιστη προτεραιότητα» μαζί με άλλες υποθέσεις παραπομπής εναντίον μελών της διοίκησης του Γιουν, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Δικαιοσύνης, των εισαγγελέων και άλλων ανώτερων αξιωματούχων.

Περίπου 6.500 υποστηρικτές του Γιουν συγκεντρώθηκαν στην κατοικία του την Τετάρτη και ορισμένοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα για να εμποδίσουν την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Λεωφορεία της αστυνομίας έκλεισαν δρόμους κοντά στην κεντρική πύλη της κατοικίας, έτσι ώστε να μην έχουν πρόσβαση άλλα οχήματα.

South Korea police at standoff nearby President Yoon's residence as officials expect to execute arrest warrant; 6,500 supporters gather in front of the residence.pic.twitter.com/BE2J8YmKMk — Posted.News (@posted_news) January 14, 2025

Οι δικηγόροι του Γιουν είπαν ότι η προσπάθεια σύλληψής του είχε πολιτικά κίνητρα με στόχο τη δημόσια ταπείνωση του προέδρου. Είπαν επίσης ότι ο Γιουν πίστευε ότι το ένταλμα σύλληψης ήταν παράνομο επειδή είχε εκδοθεί από δικαστήριο που δεν είχε τη δικαιοδοσία και η ομάδα που είχε συσταθεί για να τον ερευνήσει δεν είχε νομική εντολή.

