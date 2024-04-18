Χονγκ Κονγκ: Σύνολα της πριγκίπισσας Νταϊάνας παρουσιάζονται σε μια έκθεση προτού δημοπρατηθούν

Το κίτρινο σακάκι, εφαρμοστό και με έντονους ώμους, διακοσμημένο με χρυσά κουμπιά, το οποίο η πριγκίπισσα Νταϊάνα φορούσε σε ένα ταξίδι της στο Χονγκ Κονγκ το 1989, βρίσκεται μεταξύ των έξι συνόλων που εκτίθενται από σήμερα στην πρώην βρετανική αποικία, προτού δημοπρατηθούν τον Ιούνιο.

Η συλλογή από φορέματα, παπούτσια και τσάντες παρουσιάζεται από σήμερα και για 12 ημέρες σε μια έκθεση σε ένα εμπορικό κέντρο του Χονγκ Κονγκ.

Στη συνέχεια τα σύνολα αυτά θα εκτεθούν στην Ιρλανδία προτού δημοπρατηθούν την 27η Ιουνίου.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, που σκοτώθηκε το 1997 σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, επέβαλε τη μόδα «κάθε φορά που ντυνόταν κι έβγαινε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάρτιν Νόλαν, διευθυντής του οίκου δημοπρασιών Julien's Auctions, με έδρα την Καλιφόρνια.

Η τιμή του κίτρινου σακακιού, με την υπογραφή της σχεδιάστριας Κάθριν Ουόλκερ, θα μπορούσε να φθάσει τα 50.000 δολάρια στη δημοπρασία, την ώρα που η τιμή ενός βραδινού φορέματος με μπλε τούλι θα μπορούσε να εκτιναχθεί στα 400.000 δολάρια.

Η Lady Di είχε φορέσει αυτήν την εντυπωσιακή τουαλέτα, που είχε δημιουργήσει ο Μάρεϊ Άρμπειντ, στην πρεμιέρα του «Φαντάσματος της Όπερας» το 1986 στο Γουεστ Εντ στο Λονδίνο.

Σήμερα, επισκέπτες της έκθεσης κατέκλυσαν τον μικρό χώρο, σταματώντας μπροστά από κάθε ένδυμα για να διαβάσουν την ιστορία του.

Ένας 65χρονος έμπορος, ο Φουνγκ, θυμάται τα πλήθη που είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους του Χονγκ Κονγκ στην επίσκεψη της πριγκίπισσας Νταϊάνας το 1989. «Η Νταϊάνα ήταν χαρισματική, στοργική και φιλεύσπλαχνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί κάτοικοι του Χονγκ Κονγ τη σεβόντουσαν», δήλωσε.

Μεταξύ των ρούχων που εκτίθενται βρίσκεται ένα βραδινό φόρεμα από μετάξι και δαντέλα που σχεδίασε ο Βίκτορ Εντελστάιν, όπως και ένα εμπριμέ φόρεμα από την Κάθριν Ουόλκερ, που η Νταϊάνα φορούσε το 1991.

Τα ενδύματα αποτελούν «απτά περιουσιακά στοιχεία και θέματα συζήτησης» που παθιάζουν κάθε φορά τους θαυμαστές της πριγκίπισσας, υπογράμμισε ο Νόλαν.

«Οι άνθρωποι παραμένουν ερωτευμένοι με τη Νταϊάνα σαν να εξακολουθεί να είναι ανάμεσά μας σήμερα και αυτό είναι απίστευτο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το 2023, ο οίκος δημοπρασιών Julien's Auctions είχε πουλήσει ένα βραδινό φόρεμα της Νταϊάνας με το ποσό ρεκόρ των 1,14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

