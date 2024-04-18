Με τις δημοσκοπήσεις να την εμφανίζουν αναμφίβολα πρώτη πολιτική δύναμη στις επερχόμενες ευρωεκλογές η γαλλική ακροδεξιά θέτει ζήτημα διάλυσης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και προκήρυξης νέων βουλευτικών εκλογών. Ειδικότερα η Μαρίν Λεπέν μιλώντας χθες Τετάρτη σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις και το κόμμα της έρθει πρώτο στις ευρωεκλογές ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».

Σημειώνεται ότι η τελευταία «κυλιόμενη» έρευνα του Ifop-Fiducial που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, επιβεβαιώνει ότι το κόμμα της Εθνικής Συσπείρωσης με επικεφαλής τον εικοσιεννιάχρονο Ζορντάν Μπαρντελά λαμβάνει το 32,5% των προθέσεων ψήφου και βρίσκεται 15 μονάδες μπροστά από την παράταξη Μακρόν.

«Από τη στιγμή, που ο πρόεδρος Μακρόν υποστεί εκλογική ήττα θα πρέπει να προχωρήσει στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης ούτως ώστε αυτή που θα προκύψει να αντανακλά τη βούληση του γαλλικού λαού», ανέφερε η Λεπέν. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Μπαρντελά δήλωσε πως «όταν έχουμε 10 με 15 μονάδες διαφορά από το πρώτο κόμμα, υπάρχει πρόβλημα, όχι νομιμότητας, αλλά αξιοπιστίας για την προεδρική πλειοψηφία». Σύμφωνα με τον ίδιον, «οι ευρωεκλογές είναι η μόνη ευκαιρία της πενταετούς προεδρικής θητείας, που επιτρέπει στους Γάλλους να εκφραστούν για την κυβερνητική πολιτική, να ακουστεί ο θυμός τους και επομένως να ορίσουν το πολιτικό κίνημα, που θα είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία της εναλλαγής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.