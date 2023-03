Χιούστον: 3χρονο αγόρι πυροβόλησε και σκότωσε 4χρονο

Ένα μικρό αγόρι μόλις 3 ετών στο Χιούστον του Τέξας, απέκτησε με άγνωστο μέχρι στιγμής τρόπο, πρόσβαση σε ένα πυροβόλο όπλο, σκοτώνοντας «άθελά του» ένα μικρό αγόρι 4 ετών, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας, Χάρι Εντ Γκονζάλες.



Ο Γκονζάλες δήλωσε ότι η προκαταρκτική έρευνα αποκάλυψε ότι τα δύο παιδιά βρίσκονταν σε διαμέρισμα στην οδό Bammel North Houston Road μαζί με έναν ενήλικα.



«Το μικρό παιδί διαπιστώθηκε ότι πέθανε ακαριαία», ανακοίνωσε ο σερίφης.



Δείτε την ανάρτηση του σερίφη:



@HCSOTexas units responded to an apt unit at 9955 Bammel North Houston. Preliminary info: two toddlers were inside the unit with other persons. One toddler (3 yrs) gained access to a firearm and unintentionally shot the other (4 yrs). The toddler was pronounced

1/2 pic.twitter.com/AdXDgZ6bzF