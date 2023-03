Μοζαμβίκη: Ο κυκλώνας «Φρέντι» σημειώνει ρεκόρ καταστροφών χτυπώντας για δεύτερη φορά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Περισσότεροι από 171.000 άνθρωποι επλήγησαν από τον κυκλώνα τον περασμένο μήνα, σκοτώνοντας 27 ανθρώπους σε Μοζαμβίκη και Μαδαγασκάρη

Ο κυκλώνας Φρέντι έφερε σοβαρές πληγές στο κέντρο της Μοζαμβίκης την Κυριακή, μετά τη δεύτερη κατά σειρά εμφάνιση του μέσα σε ένα μήνα, σπάζοντας ρεκόρ για τη διάρκεια και τη δύναμη των τροπικών καταιγίδων που προκάλεσε στο νότιο ημισφαίριο.



Flashfloods washed away houses and occupants in Chilobwe township, Blantyre, #Malawi last night. Effects of incessant rains caused by Tropical #CycloneFreddy that has landed in Blantyre from Mozambique pic.twitter.com/ISJkQbbSp7 — Jack McBrams (@mcbrams) March 13, 2023





Οι επικοινωνίες και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην πληγείσα περιοχή έχουν διακοπεί, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφής η έκταση των ζημιών και ο αριθμός των θυμάτων.



Περισσότεροι από 171.000 άνθρωποι επλήγησαν από τον κυκλώνα τον περασμένο μήνα, σκοτώνοντας 27 ανθρώπους σε Μοζαμβίκη και Μαδαγασκάρη.

Πάνω από μισό εκατομμύριο κινδυνεύουν να πληγούν αυτή τη φορά στη Μοζαμβίκη, σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).



Η UNICEF ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο Φρέντι έπεσε στην ξηρά με συνεχείς ανέμους σχεδόν 150 χιλιομέτρων την ώρα (93 μίλια την ώρα), προκαλώντας «σοβαρές ζημιές». Η καταιγίδα συνεχίστηκε στην ενδοχώρα προς το νότιο άκρο του γειτονικού Μαλάουι, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα.

The people of Mozambique continue to pay the high price of #ClimateChange as #CycloneFreddy made landfall in Mozambique for a second time, bringing more heavy rains, strong winds & widespread flooding, creating a severe humanitarian situation in the central region of #Mozambique pic.twitter.com/5Ly0YPj3uM — UNICEF Moçambique (@UNICEF_Moz) March 12, 2023

Cyclone Freddy displaced hundreds of people as it battered central Mozambique after making landfall for a second time in a month, breaking records for the duration and strength of tropical storms in the southern hemisphere https://t.co/UX3lznd1jr pic.twitter.com/MWa6h80Uwf — Reuters (@Reuters) March 12, 2023





«Αναμένεται μια καταστροφή μεγάλου μεγέθους και θα χρειαστεί πρόσθετη υποστήριξη», είπε ο Guy Taylor, επικεφαλής του τμήματος υπεράσπισης, επικοινωνίας και συνεργασιών της UNICEF για τη Μοζαμβίκη, προσθέτοντας ότι οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται.



Στο Μαλάουι, οι αρχές αναμένουν ότι ο κυκλώνας θα περάσει κοντά στο νότιο άκρο της χώρας μέχρι το βράδυ, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το τμήμα μετεωρολογικών πόρων και κλιματικής αλλαγής.

The second coming of cyclone Freddy displaced hundreds.



It battered central Mozambique on Sunday, breaking records for the duration and strength of tropical storms in the southern hemisphere.



📸: Kondwani Nyamasauka pic.twitter.com/VyhDOYjFQ9 — Channel Africa (@channelafrica1) March 13, 2023

Ο Freddy αναπτύχθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στα ανοιχτά της βορειοδυτικής ακτής της Αυστραλίας, πριν ακολουθήσει χιλιάδες μίλια στον Νότιο Ινδικό Ωκεανό προς τη νοτιοανατολική Αφρική, επηρεάζοντας τα νησιά Μαυρίκιος και Λα Ρεϋνιόν.



Η καταιγίδα έπληξε την ανατολική ακτή της Μαδαγασκάρης στις 21 Φεβρουαρίου πριν πλήξει τη Μοζαμβίκη λίγες μέρες αργότερα, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές, καταστροφικούς ανέμους και πλημμύρες που έχουν ισοπεδώσει σπίτια, επηρεάζοντας σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Στη συνέχεια, επανήλθε προς το κανάλι της Μοζαμβίκης, κερδίζοντας ενέργεια από τα ζεστά νερά και κατευθύνθηκε προς τη νοτιοδυτική ακτή της Μαδαγασκάρης.

