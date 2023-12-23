Επίθεση drone της Ουκρανίας στη Ντανιέτσκ - 12 τραυματίες

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή σε επίθεση ουκρανικού drone στη Ντανιέτσκ, μεγαλούπολη της ανατολικής Ουκρανίας που τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι αρχές κατοχής.

«Η ρίψη βλήματος από drone στη συνοικία Κίροφ της πρωτεύουσας της (ομώνυμης) περιφέρειας είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άνθρωποι», ανέφερε μέσω Telegram ο Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής των αρχών της πόλης, που είχε τεθεί υπό τον έλεγχο των φιλορώσων το 2014.

Πέντε εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, καθώς και εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του δήμου, συγκαταλέγονται στους τραυματίες, διευκρίνισε ο ίδιος.

Κατά τον κ. Πουσίλιν, η πόλη υπέστη επίσης επίθεση από το ουκρανικό πυροβολικό, που προκάλεσε ζημιές σε κατοικία και σε πολιτικές υποδομές.

Η Ντανιέτσκ, υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών από το 2014, βομβαρδίζεται συχνά από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η ομώνυμη περιφέρεια συγκαταλέγεται στις πέντε που ελέγχει κατά μεγάλο μέρος η Ρωσία και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε πως προσαρτά η χώρα του τον Σεπτέμβριο του 2022, κάτι που δεν αναγνωρίζει το Κίεβο και η διεθνής κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

