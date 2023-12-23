Σεισμός στη βορειοδυτική Κίνα: Τους 148 έφτασαν οι νεκροί

Ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού που έπληξε τη Δευτέρα την Κίνα, του φονικότερου των τελευταίων σχεδόν δέκα ετών, έφθασε τους 148 χθες Παρασκευή, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης, καθώς οι αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην εξασφάλιση νέας στέγης για τους χιλιάδες εκτοπισμένους.

Ο σεισμός, ο οποίος χτύπησε μερικά λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (τοπική ώρα) σε περιοχή περίπου 1.300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 117 ανθρώπους στην επαρχία Γκανσού και 31 στη γειτονική επαρχία Τσινγκάι, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Στις δύο επαρχίες πάνω από 139.000 άνθρωποι διαμένουν, εν μέσω πολικού ψύχους, σε σκηνές και άλλα προσωρινά καταλύματα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, που τόνισε πως πλέον οι προσπάθειες των αρχών στην Γκανσού επικεντρώνονται «στη μετακίνηση των σεισμοπαθών σε νέες κατοικίες» και στην προσφορά περίθαλψης στους τραυματίες.

Πάντως, σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνες για παγιδευμένα θύματα στην Τσινγκάι χθες Παρασκευή το πρωί, ανέφερε το CCTV.

Στην επαρχία αυτή θάφτηκαν ζωντανοί άνθρωποι στην κοινότητα Τζονγκτσουάν.

Σχεδόν 1.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν και στις δύο επαρχίες του σεισμού, ο οποίος είχε ισχύ 5,9 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS). Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφτηκαν εκατοντάδες μετασεισμικές δονήσεις.

Πρόκειται για τον πιο φονικό σεισμό στην ασιατική χώρα έπειτα από εκείνον στην επαρχία Γιουνάν (νοτιοδυτικά) το 2014, όταν οι αρχές καταμέτρησαν πάνω από 600 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

