Χιλή: Ο πρώην πρόεδρος Σεμπαστιάν Πινιέρα σκοτώθηκε κατά τη συντριβή ελικοπτέρου

Ο πρώην πρόεδρος της Χιλής Σεμπαστιάν Πινιέρα σκοτώθηκε όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε συνετρίβη σήμερα στην κοινότητα Λάγο Ράνκο της περιφέρειας Λος Ρίος, περίπου 920 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγο. Στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαιναν άλλοι τρεις άνθρωποι, οι οποίοι επέζησαν.

Η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τοά επιβεβαίωσε τον θάνατο του 74χρονου Πινιέρα, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Χιλής από το 2010 έως το 2014 και από το 2018 έως το 2022.

«Με βαθιά θλίψη, σας ανακοινώνουμε τον θάνατο του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας της Χιλής, Σεμπαστιάν Πινιέρα Ετσενίκε», ανακοινώθηκε από το γραφείο του εκλιπόντος.

Οικονομολόγος με σπουδές στο Χάρβαρντ και επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο Σεμπαστιάν Πινιέρα έκανε περιουσία εισάγοντας πιστωτικές κάρτες στη Χιλή τη δεκαετία του 1980. Ήταν επίσης βασικός μέτοχος στον εθνικό αερομεταφορέα LAN (σ.σ. μετέπειτα LATAM Airlines), στον ποδοσφαιρικό σύλλογο Κόλο Κόλο και σε έναν τηλεοπτικό σταθμό. Είχε πουλήσει πάντως τις περισσότερες μετοχές προτού αναλάβει για πρώτη φορά την προεδρία της Χιλής τον Μάρτιο του 2010. Φέτος κατείχε τη 1.176η θέση στην κατάταξη των πλουσιότερων στον κόσμο που δημοσιεύει το περιοδικό Forbes, με περιουσία που υπολογιζόταν σε 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Πινιέρα (2010-2014), η οικονομία της Χιλής άνθισε και ο δείκτης της ανεργίας υποχώρησε σημαντικά. Ωστόσο, η δεύτερη προεδρική θητεία του (2018-2022) σημαδεύτηκε από βίαιες διαμαρτυρίες κατά των ανισοτήτων και κατηγορίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Σεμπαστιάν Πινιέρα ηγήθηκε της χώρας κατά την πανδημία Covid-19, όταν η Χιλή παρουσίασε έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς εμβολιασμού παγκοσμίως.

Είχε νυμφευθεί τη Σεσίλια Μορέλ με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

