Πυρκαγιές στη Χιλή: Περισσότερα πτώματα ανακαλύπτονται μέσα στα καμένα - Εκατοντάδες παραμένουν αγνοούμενοι - Εικόνες κόλασης

Ισοπεδωμένοι οικισμοί και 123 νεκροί μέχρι ώρας - Η χειρότερη καταστροφή που έχει υποστεί η χώρα μετά το σεισμό του 2010  

χιλη

Η Χιλή τηρεί σήμερα τη δεύτερη και τελευταία ημέρα εθνικού πένθους, στη μνήμη των 123 θυμάτων των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, από τις οποίες αγνοείται επίσης η τύχη εκατοντάδων ανθρώπων ενώ χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι σε τουριστικές περιφέρειες στην κεντρική και τη νότια χώρα.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούσαν χθες, Δευτέρα, να δίνουν μάχη με τις φλόγες οι οποίες έχουν σαρώσει ολόκληρες συνοικίες, ενώ ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «τραγωδία πολύ μεγάλου μεγέθους».

Οι αγνοούμενοι είναι εκατοντάδες και οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των νεκρών θα αυξηθεί πολυ

Την ιδια ώρα, περισσότερα πτώματα ανακαλύπτονται συνεχώς σε πλαγιές λόφων και μέσα σε κατοικίες που έχουν καταστραφεί από τη φωτιά.

χιλη

Οι πυρκαγιές είχαν φθάσει στις παρυφές των παραλιακών τουριστικών πόλεων Βίνια ντελ Μαρ και Βαλπαραΐσο, δυτικά της πρωτεύουσας Σαντιάγο, στις οποίες ζουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι.

Οι αρχές της Χιλής κήρυξαν από τις 9 μ.μ. απαγόρευση της κυκλοφορίας στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο και έστειλαν το στρατό να βοηθήσει τους πυροσβέστες να περιορίσουν την επέκταση των πυρκαγιών, ενώ ελικόπτερα συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Εικόνες από drone, που κινηματογραφήθηκαν από το Ρόιτερς στην περιοχή της Βίνια ντελ Μαρ, δείχνουν ολόκληρες γειτονιές να έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός, με κατοίκους να ψάχνουν στα καρβουνιασμένα σπίτια τους, οι σκεπές των οποίων έχουν καταρρεύσει. Καμένα αυτοκίνητα υπάρχουν διάσπαρτα στους δρόμους.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλαγιές λόφων να φλέγονται δίπλα σε συγκροτήματα διαμερισμάτων στην περιοχή του Βαλπαραΐσο, ενώ πυκνός καπνός υψώνεται στον ουρανό. Καπνός έχει σκεπάσει και άλλες αστικές ζώνες, εμποδίζοντας την ορατότητα.

Μολονότι οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι ασυνήθιστες στη διάρκεια του καλοκαιριού του Νοτίου Ημισφαιρίου, οι θάνατοι από τις φωτιές αυτές τις καθιστούν τη χειρότερη εθνική καταστροφή της χώρας μετά το σεισμό του 2010, στον οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους περίπου 500 άνθρωποι.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Μανουέλ Μονσάλβε είχε δηλώσει την Κυριακή πως 165 πυρκαγιές μαίνονταν σε όλη τη Χιλή και υπολόγισε σε περίπου 14.000 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές μόνο στις περιοχές της Βίνια ντελ Μαρ και της Κιλπούε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: χιλή Φωτιά
