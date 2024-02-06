Λίβανος: Δύο ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από επίθεση της Χεζμπολάχ

Δύο ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα η Χεζμπολάχ εναντίον της κοινότητας Μαργκαλιότ στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον θέσεων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), συμπεριλαμβανομένου ενός κέντρου διοίκησης.

Πηγές των λιβανέζικων υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν ότι, σε αντίποινα, το ισραηλινό πυροβολικό έπληξε τις κοινότητες Μέις αλ Ζάμπαλ, Λαμπούνα, Κφαρσούμπα, Χούλα, Τάιρ Χάρφα και Νακούρα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Εκπρόσωπος των IDF υποστήριξε ότι ο ισραηλινός στρατός έπληξε μεταξύ άλλων ένα «παρατηρητήριο» και μια «υποδομή τρομοκρατών» με σκοπό την εξάλειψη απειλών από τον Λίβανο.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και μαχητών της Χεζμπολάχ, κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, έχουν κλιμακωθεί μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και το επακόλουθο σφυροκόπημα της Λωρίδας της Γάζας. Στη διάρκεια των συγκρούσεων αυτών έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 183 μαχητές της Χεζμπολάχ και 10 ισραηλινοί στρατιώτες, ενώ υπάρχουν εκατέρωθεν απώλειες αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

