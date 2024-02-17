Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ έκρινε σήμερα σημαντικό να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας με σκοπό την εγκαθίδυση σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, κάτι που θα σηματοδοτούσε «μια νίκη επί των ενεργειών» της Χαμάς, με το Ριάντ να ωστόσο να αναφέρει ότι προτεραιότητά του παραμένει η λήξη του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας και η αναγνώριση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

«Ειλικρινά πιστεύω ότι μια πρόοδος προς την εγκαθίδυση (σ.σ. διπλωματικών σχέσεων) και η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας είναι μια πολύ σημαντική ιστορική ευκαιρία», δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφαλεία, καλώντας όλα τα μέρη «να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή».

Ωστόσο, μιλώντας επίσης από τη Διάσκεψη του Μονάχου, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, δήλωσε ότι ο μόνος δρόμος προς την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, είναι μέσω της ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους.

Όταν ρωτήθηκε σε πάνελ στη Διάσκεψη σχετικά με την εγκαθίδρυση σχέσεων με το Ισραήλ, ο πρίγκιπας Φαϊσάλ είπε ότι το βασίλειο αυτή τη στιγμή εστιάζει σε μια εκεχειρία στον πόλεμο της Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαστε επικεντρωμένοι σε μια κατάπαυση του πυρός και σε μια ισραηλινή απόσυρση από τη Γάζα και εστιάζουμε ώστε οι κάτοικοι της Γάζας να έχουν πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια», είπε.

Η Σαουδική Αραβία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα εγκαθιδρύσει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ αν δεν αναγνωριστεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρόεδρος, του οποίου ο ρόλος στη χάραξη πολιτικής είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικός, δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Γάζας. «Συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ χθες», είπε ο Χέρτζογκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. «Ήταν μια καλή συζήτηση. Και νομίζω ότι κάνει μεγάλες προσπάθειες...για αυτό το ζήτημα».

