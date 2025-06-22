Χέγκσεθ: Εξουδετερώθηκαν οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν - Εστιασμένη επίθεση χωρίς θύματα

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν «εξουδετερώθηκαν πλήρως» μετά την ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε «συντριπτική επιτυχία».

Ο Χέγκσεθ χαιρέτισε την «επιτυχία» αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης, που ονομάστηκε "Μεσονύχτιο Σφυρί", ("Midnight Hammer") τονίζοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «επιθυμεί ειρήνη».

Το Ιράν, το οποίο επέκρινε την Ουάσινγκτον ότι ξεπέρασε «κόκκινη γραμμή» εμπλεκόμενη στον πόλεμο στο πλευρό του Ισραήλ, «θα πρέπει να κάνει το ίδιο», πρόσθεσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου.

Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ξεκίνησε την ενημέρωση στο Πεντάγωνο δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις της προηγούμενης νύχτας είχαν ως στόχο την «αποδυνάμωση» και «καταστροφή» των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η επίθεση «κατέστρεψε» το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, χωρίς να επηρεαστούν ιρανικά στρατεύματα ή άμαχοι πολίτες.

Σύμφωνα με τον κ. Χέγκσεθ η επιχείρηση στόχευσε αποκλειστικά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και όχι σε ιρανικά στρατεύματα ή πολίτες. Οι εγκαταστάσεις του Φορντό της Νατάνζ και του Ισφαχάν δέχτηκαν βαριά πλήγματα με βόμβες διάτρησης καταφυγίων και πυραύλους Τόμαχοκ.

«Η επιχείρηση που σχεδιάστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ ήταν γενναία και εξαιρετική, δείχνοντας στον κόσμο, ότι η άσκηση αποτροπής από τις ΗΠΑ επέστρεψε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, συμπληρώνοντας «Όταν αυτός ο πρόεδρος μιλάει, ο κόσμος πρέπει ν’ ακούει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ΝτόναλαντΤραμπ επιβεβαίωσε λέγοντας χαρακτηριστικά «το Φορντό δεν υπάρχει πια», υπογραμμίζοντας και ο ίδιος ότι δεν υπήρξαν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές από την πλευρά του Ιράν.

Ως αντίποινα, το Ιράν εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους κατά του Ισραήλ, προκαλώντας τραυματισμούς και υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να εμπλακούν άμεσα αμερικανικές ή ιρανικές δυνάμεις.

Πολεμιστές όλοι τους

Συνεχίζοντας την ενημέρωση ο υπουργός Άμυνας, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις προετοιμάζονταν επί εβδομάδες και τα όπως έδειξε το αποτέλεσμα τα χτυπήματα ήταν «άψογα». Μάλιστα, ευχαρίστησε τα στρατιωτικά στελέχη που συμμετείχαν στις χθεσινοβραδυνές επιχειρήσεις. «Πολεμιστές όλοι τους», είπε ενδεικτικά.

Επτά βομβαρδιστικά stealth B-2 χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγό Νταν Κέιν, σημειώνοντας ότι η χθεσινοβραδινή ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση με χρήση B-2 στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές επιδρομές περιελάμβαναν 14 βόμβες καταστροφής καταφυγίων (αποκαλούμενες bunker-buster bombs,) περισσότερους από δύο δωδεκάδες πυραύλους Τόμαχοκ και πάνω από 125 στρατιωτικά αεροσκάφη, πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική χώρα που διαθέτει αυτές τις βόμβες που μπορούν να διεισδύσουν εις βάθος στο βουνό όπου βρίσκεται η υπόγεια μονάδα.

Και οι τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις υπέστησαν «σοβαρές ζημιές»

Ο στρατηγός Νταν Κέιν δήλωσε ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να αξιολογηθεί η έκταση της ζημιάς στο Ιράν. Πρόσθεσε ωστόσο ότι σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση και οι τρεις τοποθεσίες υπέστησαν εξαιρετικά σοβαρές ζημιές και καταστροφές.

Ο κ. Κέιν ανέφερε ότι και οι τρεις στόχοι πυρηνικών υποδομών του Ιράν επλήγησαν μεταξύ 18:40 και 19:05 ώρα Ανατολικής Ακτής

Όπως είπε ο πύραυλος Tomahawk ήταν ο τελευταίος που έπληξε το Ισφαχάν. «Φαίνεται ότι τα συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος του Ιράν δεν μας είδαν», είπε.

Η ιρανική αεράμυνα δεν αντέδρασε στην αιφνιδιαστική επίθεση των ΗΠΑ, δήλωσε ο Νταν Κέιν, ενώ ο Πιτ Χέγσεθ σημείωσε ότι η στρατιωτική επίθεση δεν είχε ως στόχο την «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν.

