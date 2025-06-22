Αναβαθμίζει τον κίνδυνο στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας η επιχείρηση Ασπίδες

Σε αναβάθμιση της εκτίμησης κινδύνου για τα πλοία αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, το στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ,και τον Κόλπο του Άντεν, προχώρησε η ναυτική επιχείρηση "Ασπίδες" της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σύμφωνα με το Reuters η εκτίμηση κινδύνου αναθεωρήθηκε μετά την επιδείνωση της περιφερειακής κρίσης ύστερα από το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

