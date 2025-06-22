Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αναβαθμίζει τον κίνδυνο στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας η επιχείρηση Ασπίδες

Σύμφωνα με το Reuters η αναβάθμιση έρχεται εν μέσω μιας επιδεινούμενης περιφερειακής κρίσης μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Aspides

Σε αναβάθμιση της εκτίμησης κινδύνου για τα πλοία αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, το στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ,και τον Κόλπο του Άντεν, προχώρησε η ναυτική επιχείρηση "Ασπίδες" της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Σύμφωνα με το Reuters η εκτίμηση κινδύνου αναθεωρήθηκε μετά την επιδείνωση της περιφερειακής κρίσης ύστερα από το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στο Ισραήλ Ερυθρά Θάλασσα Ασπίδες Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark