Η μόνη λύση είναι η διπλωματία, λέει η Άγκυρα και προσφέρεται «να συνεισφέρει εποικοδομητικά»

Η επίθεση των ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν έχει αυξήσει στον μέγιστο βαθμό τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης και της αποσταθεροποίησης που ξεκίνησε από το Ισραήλ, υποστηρίζει μεταξύ άλλων το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στην πρώτη επίσημη αντίδρασή της μετά τις αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, η Άγκυρα προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες εξελίξεις μπορεί να μετατρέψουν μία περιφερειακή σύγκρουση σε παγκόσμια.

Τέλος, επαναλαμβάνει ότι η μόνη λύση στη διαμάχη για τα πυρηνικά του Ιράν είναι η διπλωματία και οι διαπραγματεύσεις και δηλώνει έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Ως Τουρκία, έχουμε επισημάνει επανειλημμένα τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης και της αποσταθεροποίησης στην περιοχή που ξεκίνησε με την επιθετικότητα του Ισραήλ του περιβάλλοντος ασφάλειας. Η επίθεση που πραγματοποίησαν σήμερα (22 Ιουνίου) οι ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν έχει αυξήσει τον εν λόγω κίνδυνο στο μέγιστο βαθμό.

» Η Τουρκία εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τις πιθανές συνέπειες της επίθεσης των ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι τρέχουσες εξελίξεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε παγκόσμια κλιμάκωση την περιφερειακή σύγκρουση. Δεν επιθυμούμε να γίνει πραγματικότητα αυτό το καταστροφικό σενάριο.

» Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμπεριφερθούν υπεύθυνα, να σταματήσουν αμοιβαία τις επιθέσεις και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω απώλειες ζωών και καταστροφές.

» Η μόνη λύση στη διαμάχη σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι οι διαπραγματεύσεις. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης μεταξύ των μερών.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν και να συνεισφέρει εποικοδομητικά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.