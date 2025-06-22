Νετανιάχου: Ο Τραμπ θα μείνει στην Ιστορία

Εν αναμονή αξιόπιστων στοιχείων για την αποτελεσματικότητα των πρόσφατων βομβαρδισμών εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων βρίσκεται το Ισραήλ. Παράλληλα, δεν έχει καταγραφεί αύξηση της ραδιενέργειας στον Περσικό Κόλπο, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ θα μείνει στην Ιστορία ως ο ηγέτης που καταπολέμησε το πιο επικίνδυνο καθεστώς και τα πιο επικίνδυνα όπλα», προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ διαθέτουν τα μέσα ώστε να οδηγήσουν τη Μέση Ανατολή σε ένα μέλλον ανάπτυξης και ειρήνης.

Διάγγελμα Νετανιάχου και επιβεβαίωση δέσμευσης

Σε ιδιαίτερο μήνυμα στην εβραϊκή γλώσσα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε προς τους πολίτες της χώρας του ότι παρέμεινε σταθερός στις δεσμεύσεις του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είχε διαβεβαιώσει πως είτε μέσω της διπλωματίας είτε μετά από στρατιωτική δράση, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα καταστραφούν.

Ιρανική αντεπίθεση και επιπτώσεις στο Ισραήλ

Η ιρανική απάντηση ήταν άμεση, με σειρήνες να ηχούν στο Ισραήλ περίπου στις 7:30 και 8:00 το πρωί. Σύμφωνα με τις αναφορές, εκτοξεύθηκαν είκοσι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι σε διαδοχικά κύματα. Τέσσερα ευθέα πλήγματα καταγράφηκαν σε κατοικημένες περιοχές του Τελ Αβίβ και της κωμόπολης Νες Τσιόνα, ενώ αναχαιτιστικός πύραυλος του Ισραήλ συνετρίβη στη Χάιφα.

Το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε πως οι εκτοξεύσεις στόχευαν, μεταξύ άλλων, το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και το Ινστιτούτο Βάιτσμαν στο Ρεχόβοτ, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις κρίσιμης σημασίας. Σύμφωνα με τηλεοπτικές αναφορές, οι ζημιές σε οικοδομές στο Τελ Αβίβ είναι σοβαρές, χωρίς να δίνονται ακριβή στοιχεία για τις τοποθεσίες των επιθέσεων. Ο απολογισμός των υγειονομικών αρχών αναφέρει συνολικά 35 τραυματίες.

Ταυτόχρονα, το Ιράν μεταδίδει ότι ισραηλινή αεροπορία χτύπησε στρατιωτικές υποδομές στα περίχωρα της πόλης Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά της χώρας.

Ανοιχτά ερωτήματα για την έκβαση των στρατιωτικών πληγμάτων

Πολλά ερωτηματικά παραμένουν αναπάντητα αναφορικά με τα αποτελέσματα των αμερικανικών επιθέσεων. Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει πως είχαν ήδη μεταφερθεί σημαντικές ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου από τις εγκαταστάσεις του Φορντό, πριν τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ.

Σημαντικό επίσης το γεγονός ότι η Υπηρεσία Επιθεώρησης Πυρηνικής Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε πως δεν διαπιστώθηκε αύξηση της ραδιενέργειας στις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Ανώτατος Ισραηλινός αξιωματούχος, υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ότι το Ισραήλ περιμένει την ανάλυση των επικαιροποιημένων δορυφορικών φωτογραφιών από τις βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις στο Φορντό, στο Νατάνζ και στο Ισπαχάν «προκειμένου να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα» για την αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών πληγμάτων.

Πηγή: Deutsche Welle

