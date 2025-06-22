Ρούμπιο: Αν το Ιράν αντιδράσει, θα είναι το χειρότερο λάθος που έχουν κάνει ποτέ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε την Κυριακή το Ιράν να μην προβεί σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, λέγοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα ήταν «το χειρότερο λάθος που έχουν κάνει ποτέ».

Ο Ρούμπιο, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, έκανε τις δηλώσεις αυτές στην εκπομπή «Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo» του Fox News.

Πρόσθεσε πως ο κόσμος σήμερα είναι ασφαλέστερος και σταθερότερος απ' ότι ήταν πριν από 24 ώρες και σημείωσε πως αυτός δεν είναι πόλεμος εναντίον του Ιράν και πως δεν επιδιώκουν πόλεμο στο Ιράν.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν δεν είναι ο στόχος των ΗΠΑ και ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνομιλήσουν με το Ιράν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε πως η πρόταση τους ισχύει ακόμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.