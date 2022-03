Τις τοποθεσίες ρωσικής επίθεσης και στρατευμάτων στην Ουκρανία παρουσιάζει με χάρτη το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση επί του εδάφους στον πόλεμο της Ουκρανίας, οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να έχουν τον έλεγχο των πόλεων Χάρκοβο, Χερσώνα και Μαριούπολη, ωστόσο και οι τρεις πλέον είναι πιθανότατα περικυκλωμένες από ρωσικές δυνάμεις.

Αναφορικά με το κονβόι των ρωσικών οχημάτων που κατευθύνεται προς το Κίεβο, οι Βρετανοί αναφέρουν πως η συγκεκριμένη φάλαγγα συνεχίζει να κάνει «αργή πρόοδο» προς την ουκρανική πρωτεύουσα.

Σημειώνεται ότι η φάλαγγα απαρτίζεται από μία μίξη οχημάτων μάχης και υλικοτεχνικής υποστήριξης, με τον κύριο όγκο των δυνάμεων πάντως να παραμένει περίπου στα 30 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου.

Επισημαίνεται παράλληλα ότι τις τελευταίες 48 ώρες έχει πραγματοποιηθεί αυξημένος αριθμός αεροπορικών χτυπημάτων και επιθέσεων πυροβολικού από τους Ρώσους σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές σε διάφορα σημεία της ουκρανικής επικράτειας.

«Η παράνομη και απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται. Ο παρακάτω χάρτης είναι η πιο πρόσφατη ενημέρωση της Defense Intelligence για την κατάσταση στην Ουκρανία 1η Μαρτίου 2022» αναφέρει χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στο Twitter, το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 March 2022



