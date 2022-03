Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε σήμερα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι τα «εγκλήματα» της Ρωσίας στην Ουκρανία «αυξάνονται κάθε ώρα», με πλήγματα εναντίον νοσοκομείων, σχολείων και κατοικιών.

Απευθυνόμενος στο Συμβούλιο στη Γενεύη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε ότι το όργανο αυτό θα πρέπει να στείλει «ένα αποφασιστικό και ενιαίο μήνυμα ότι ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν πρέπει να σταματήσει, άνευ όρων» τον πόλεμο. Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η Μόσχα θα πρέπει να αποβληθεί από το Συμβούλιο. «Μπορούμε δικαίως να αναρωτηθούμε αν σε μια χώρα μέλος του ΟΗΕ που επιχειρεί να καταλάβει μια άλλη χώρα μέλος του ΟΗΕ, διαπράττοντας φρικτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προκαλώντας τεράστια ανθρωπιστική οδύνη θα πρέπει να της επιτραπεί να παραμείνει στους κόλπους του Συμβουλίου», είπε.

Αν ο Πούτιν καταφέρει τον στόχο του και ανατρέψει την κυβέρνηση της Ουκρανίας η ανθρωπιστική κρίση και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ενταθούν, προειδοποίησε εξάλλου ο Μπλίνκεν.

Αναφερόμενος στην Κίνα, ο Αμερικανός υπουργός είπε ότι «συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» σε βάρος των μουσουλμάνων Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ.

