Δραματική είναι η κατάσταση στον ινδονησιακό νοσοκομείο της Γάζας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Al Jazeera ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου Ashraf al-Qudra.

Ισραηλινά τανκς περικυκλώνουν το ινδονησιακό νοσοκομείο στη Γάζα, όπου τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μετά από απευθείας ισραηλινά πλήγματα από το πρωί, όπως ανακοίνωσε ο Άσραφ αλ Κιντρέχ εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

«Φοβόμαστε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα επαναλάβουν αυτό που έκαναν και στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Η κατάσταση είναι καταστροφική και οι ισραηλινές δυνάμεις απλώς εντείνουν τις επιθέσεις τους. Το προσωπικό του ινδονησιακού νοσοκομείου επιμένει ότι θα παραμείνει για να περιθάλψει τους τραυματίες. Μέσα στο νοσοκομείο βρίσκονται περίπου 700 άτομα, μεταξύ των οποίων ιατρικό προσωπικό και τραυματίες» ανέφερε ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου περιγράφοντας τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες.

IDF tanks seen engaging this morning in a firefight near the Indonesian Hospital in Jabaliya in northern Gaza.



The footage is filmed from within the hospital.



📍31.535464,34.509425 (tanks not firing at the hospital)



🧵 pic.twitter.com/mpfbi3pquJ — Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 20, 2023

IDF: Τρεις διοικητές της Χαμάς νεκροί

Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως κατά τη διάρκεια των ολονύχτιων αεροπορικών επιδρομών μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν και σκότωσαν τρεις διοικητές της Χαμάς.

כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בשטח הרצועה לחיסול מחבלים, תוך הכוונת כלי טיס לחיסול מחבלים ותשתיות טרור ולאיתור אמצעי לחימה וציוד צבאי.



צה"ל תקף באמצעות מטוסי קרב, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן ושב"כ, וחיסל שלושה מפקדי פלוגה נוספים של ארגון הטרור חמאס>> pic.twitter.com/BUvEMlgf7G — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 20, 2023

Παράλληλα, ο ισραηλινός Στρατός υποστηρίζει ότι στρατεύματα της Ταξιαρχίας Ναχάλ αναγνώρισαν μια ομάδα στελεχών της Χαμάς που κατευθύνονταν σε ένα κτίριο κοντά τους στη Λωρίδα της Γάζας και ζήτησαν αεροπορική επιδρομή. Το κτίριο χρησιμοποιήθηκε επίσης ως αποθήκη όπλων και καταστράφηκε κατά το αεροπορικό χτύπημα, λέει ο IDF.

Τις τελευταίες ώρες, το ισραηλινός στρατός «επεκτείνει» την επιχείρησή του στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο. Το Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους του μεγαλύτερου προσφυγικού καταυλισμού της Γάζας, της Τζαμπάλια και ενός κοντινού παράκτιου καταυλισμού να τους εκκενώσουν, ενώ ο στρατός δήλωσε την Κυριακή ότι «επεκτείνει τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες σε επιπλέον περιοχές» της Γάζας.

