Ρωσία: Οι προτεινόμενες κυρώσεις της ΕΕ για τα διαμάντια θα αποτύχουν

Αντιμέτωπο με την προοπτική απαγόρευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση των εισαγωγών ρωσικών διαμαντιών, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως οι κυρώσεις της ΕΕ τείνουν να έχουν "αποτέλεσμα μπούμερανγκ" σε εκείνους που τις εφαρμόζουν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίαζε μια προτεινόμενη από την ΕΕ απαγόρευση των εισαγωγών διαμαντιών από τη Ρωσία στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου κυρώσεων εναντίον της Μόσχας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο παραγωγός ακατέργαστων διαμαντιών από άποψη όγκου. Ο Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως μια τέτοια κίνηση αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό, αλλά είναι πιθανό να αποτύχει.

«Κατά κανόνα, αποδεικνύεται πως προκαλείται εν μέρει ένα αποτέλεσμα μπούμερανγκ: πλήττονται τα συμφέροντα των ίδιων των Ευρωπαίων. Μέχρι τώρα μπορέσαμε να βρούμε τρόπους να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές συνέπειες των κυρώσεων», είπε.

Διπλωματικές πηγές της ΕΕ δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα πως η υπό συζήτηση πρόταση έχει στόχο να απαγορευθούν οι απευθείας εισαγωγές διαμαντιών από τη Ρωσία από την 1η Ιανουαρίου, και πως από τον Μάρτιο θα τεθεί σε εφαρμογή μηχανισμός ανιχνευσιμότητας που θα εμποδίζει τις εισαγωγές ρωσικών πολύτιμων λίθων που επεξεργάζονται τρίτες χώρες.

Εξάλλου, το Κρεμλίνο εξέφρασε λύπη για την απόφαση της Φινλανδίας να κλείσει σημεία διέλευσης στα σύνορά της με τη Ρωσία, μια κίνηση που, όπως είπε, αντανακλά την υιοθέτηση από το Ελσίνκι μιας αντιρωσικής στάσης.

Η Φινλανδία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, από φέτος, της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, έκλεισε τέσσερα σημεία διέλευσης στα σύνορά της με τη Ρωσία προχθές, Σάββατο, καθώς επιδιώκει να αναχαιτίσει την εισροή αιτούντων άσυλο που όπως λέει υποκινείται από τη Μόσχα.

Τα συνοριακά σημεία διέλευσης που έκλεισαν είναι μακράν τα πιο πολυσύχναστα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, αρνήθηκε και πάλι την κατηγορία της Φινλανδίας ότι η Ρωσία ωθεί σκόπιμα παράτυπους μετανάστες προς τα σύνορα και είπε πως οι Ρώσοι συνοριακοί φρουροί εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους κανόνες.

Ερωτηθείς για το κλείσιμο των τεσσάρων σημείων διέλευσης, ο Πεσκόφ είπε: «Προκαλεί μόνο βαθιά λύπη, επειδή είχαμε μακροχρόνιες, πολύ καλές σχέσεις με τη Φινλανδία, ρεαλιστικές, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού.

»Και, ασφαλώς, λυπούμαστε που οι σχέσεις αυτές έχουν αντικατασταθεί από μια τέτοια εντελώς ρωσοφοβική θέση, την οποία οι ηγέτες αυτής της χώρας άρχισαν να την εγκολπώνονται», είπε.

Η Φινλανδία μοιράζεται σύνορα μήκους 1.340 χλμ. με τη Ρωσία που χρησιμεύουν επίσης και ως το εξωτερικό σύνορο της ΕΕ.

Το Ελσίνκι έχει κατηγορήσει τις ρωσικές αρχές ότι διοχετεύουν μετανάστες στα περάσματα σε αντίποινα για την απόφασή του να αυξήσει τη στρατιωτική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορία που απέρριψε το Κρεμλίνο.

Η Φινλανδία εξόργισε τη Μόσχα όταν, έπειτα από δεκαετίες ουδετερότητας, έγινε μέλος του ΝΑΤΟ τον Απρίλιο μετά την έναρξη του πλήρους κλίμακας πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας --επίθεση που η Μόσχα αποκαλεί "ειδική στρατιωτική επιχείρηση".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

