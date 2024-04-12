Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα διαγράψει φοιτητικό χρέος ύψους 7,4 δισ. δολαρίων για 277.000 δανειολήπτες, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σχέδια για ελάφρυνση φοιτητικού χρέους από την οποία θα επωφελούνταν τουλάχιστον 23 εκατομμύρια Αμερικανοί, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα κρίσιμης σημασίας για νεαρούς ψηφοφόρους την υποστήριξη των οποίων χρειάζεται προκειμένου να επενεκλεγεί τον Νοέμβριο.

Ο Δημοκρατικός Μπάιντεν υποσχέθηκε πέρυσι να βρει άλλους τρόπους για την ελάφρυνση χρέους αφού το Ανώτατο Δικαστήριο μπλόκαρε τον Ιούνιο το ευρύτερο σχέδιό του για διαγραφή φοιτητικού χρέους ύψους 430 δισ. δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

