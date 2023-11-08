Λογαριασμός
Γάζα: Με λευκές σημαίες στα χέρια Παλαιστίνιοι φεύγουν προς το νότο- Βίντεο του IDF

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περισσότεροι από 900.000 άμαχοι έχουν απομακρυνθεί από το βόρειο τμήμα του θύλακα

γαζα

Νέα προθεσμία για ασφαλή μετακίνηση αμάχων Παλαιστινίων προς το νότο της Γάζας έδωσε και σήμερα ο ισραηλινός στρατός από τις 10 το πρωί ως τις 2 το απόγευμα.

Περισσότεροι από 900.000 άμαχοι έχουν απομακρυνθεί από το βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου ο «χρόνος τελειώνει». 

Στο βίντεο που έδωσαν στην δημοσιότητα οι IDF φαίνεται ένα κομβόι ανθρώπων να προχωρά με λευκές σημαίες στα χέρια στην προτεινόμενη διαδρομή από την οδό Salah al-Din . 

«Εάν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, κατευθυνθείτε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε βέβαιοι ότι οι ηγέτες της Χαμάς έχουν ήδη φροντίσει να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τα μέλη των οικογενειών τους» αναφέρει η ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού. 

Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Μεσανατολικό
