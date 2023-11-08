Νέα προθεσμία για ασφαλή μετακίνηση αμάχων Παλαιστινίων προς το νότο της Γάζας έδωσε και σήμερα ο ισραηλινός στρατός από τις 10 το πρωί ως τις 2 το απόγευμα.

Περισσότεροι από 900.000 άμαχοι έχουν απομακρυνθεί από το βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου ο «χρόνος τελειώνει».

Στο βίντεο που έδωσαν στην δημοσιότητα οι IDF φαίνεται ένα κομβόι ανθρώπων να προχωρά με λευκές σημαίες στα χέρια στην προτεινόμενη διαδρομή από την οδό Salah al-Din .

FACT: The IDF is facilitating the supply of humanitarian aid to Gazan civilians.



Learn about our most recent efforts: pic.twitter.com/sf0oHS2516 — Israel Defense Forces (@IDF) November 8, 2023

«Εάν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, κατευθυνθείτε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε βέβαιοι ότι οι ηγέτες της Χαμάς έχουν ήδη φροντίσει να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τα μέλη των οικογενειών τους» αναφέρει η ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού.

#عاجل يا سكان غزة،

أخبركم ان اليوم مثل الأيام الماضية يسمح جيش الدفاع من جديد التنقل جنوبًا عن طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة (10:00) صباحًا والساعة الثانية (14:00)ظهرًا.



من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة. منطقة شمال قطاع غزة تعتبر… pic.twitter.com/8alsuxXUIT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2023

Πηγή: skai.gr

