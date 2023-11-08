Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας που έχει θεσπίσει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει λάβει περισσότερες από διπλάσιες κλήσεις από πολίτες μετά από την ανάφλεξη της έντασης στη Μέση Ανατολή σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου έως και τις 25 Οκτωβρίου η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει δεχθεί 1.350 αναφορές και καταγγελίες από πολίτες.

Εξ αυτών περίπου 200 περιείχαν χρήσιμες πληροφορίες, αριθμός σχεδόν τετραπλάσιος σε σχέση με πέρυσι.

Εξάλλου, οι καταγγελίες από πολίτες για περιεχόμενο στο διαδίκτυο που ενδεχομένως παραβιάζει την αντιτρομοκρατική νομοθεσία έχουν πλησιάσει τις 2.000, με 350 εξ αυτών να χρήζουν περαιτέρω έρευνας.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία αυτά και ευχαριστώντας το κοινό, ο αναπληρωτής διοικητής της αντιτρομοκρατικής μονάδας της βρετανικής αστυνομίας Λώρενς Τέιλορ προειδοποίησε πως η εμπειρία δείχνει ότι οι τρομοκράτες «βλέπουν ως ελκυστικούς στόχους» εκδηλώσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτών.

Ως εκ τούτου, κάλεσε τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση και «να εμπιστεύονται το ένστικτό τους» αν θεωρήσουν πως πρέπει να γίνει κάποια καταγγελία στις αρχές.

