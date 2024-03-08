Μπλίνκεν: Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Χαμάς για μια εκεχειρία στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι είναι στο χέρι της Χαμάς να συμφωνήσει για μια εκεχειρία, η οποία θα καταστήσει δυνατή την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και θα επιτρέψει τη διεξαγωγή συνομιλιών για μια "μακροχρόνια επίλυση" της σύγκρουσης.

"Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Χαμάς. Εργαζόμαστε εντατικά σε αυτό, και θα δούμε τί θα κάνουν", δήλωσε ο Μπλίνκεν ενόψει μιας συνάντησης με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.