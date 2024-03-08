Σαράντα έξι μετανάστες και πρόσφυγες στη Λαμπεντούζα

Η ιταλική ακτοφυλακή εντόπισε πριν λίγο σαράντα έξι μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν σε βραχώδη περιοχή στο νησί της Λαμπεντούζα.

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός, πιθανότατα λόγω καρδιακής προσβολής που φέρεται να υπέστη μόλις έφτασε στο νησί.

Πρόκειται κυρίως για Αιγύπτιους και Πακιστανούς, οι οποίοι την περασμένη Τετάρτη είχαν σαλπάρει με ξύλινη βάρκα μήκους δέκα μέτρων από τη Ζουάρα της Λιβύης. Πριν λίγο μεταφέρθηκαν στο κλειστό κέντρο παραμονής μεταναστών και προσφύγων της Λαμπεντούζα.

Για τον συγκεκριμένο διάπλου της Μεσογείου, οι δουλέμποροι τους υποχρέωσαν να πληρώσουν από 4.000 μέχρι 6.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

