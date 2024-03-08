Περισσότεροι από 46.500 Ρώσοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην Ουκρανία

Η ρωσική υπηρεσία του BBC σε συνεργασία με τον ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και ομάδα εθελοντών ταυτοποίησαν τα ονόματα 46.678 Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022.

Πρόκειται για ονόματα τα οποία κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθούν από ανοιχτές πηγές. Ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, αναφέρει η ρωσική υπηρεσία του BBC.

Στο διάστημα δύο εβδομάδων από τότε που δημοσιεύθηκε η τελευταία καταγραφή των ρωσικών απωλειών, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ακόμη 1.555 στρατιωτικών, αριθμός από τους μεγαλύτερους από την αρχή του πολέμου.

Το BBC και ο ιστότοπος Mediazona επισημαίνουν ότι οι κοινοποιήσεις για τον θάνατο των στρατιωτικών συχνά φθάνουν με καθυστέρηση στους συγγενείς τους. Γι’ αυτό τον λόγο η αύξηση των απωλειών στο διάστημα αυτό των δύο εβδομάδων μπορεί να είναι συνέπεια της επίθεσης στην Αβντίιβκα. Ωστόσο γίνονται ταυτοποιήσεις για μεταγενέστερες απώλειες που σχετίζονται με απόπειρες επιθέσεων του ρωσικού στρατού στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Τις μεγαλύτερες απώλειες υφίστανται αυτή την περίοδο οι εθελοντές που στέλνονται στο μέτωπο (επιπλέον 382 ταυτοποιημένοι θάνατοι σε δύο εβδομάδες), επίστρατοι (επιπλέον 219 θάνατοι) και κρατούμενοι από σωφρονιστικά ιδρύματα (επιπλέον 191), επισημαίνει το BBC.

Ο συνολικός αριθμός των απωλειών αυξάνεται ουσιαστικά, εάν συμπεριληφθούν στον κατάλογο εκείνοι που πολεμούσαν εναντίον της Ουκρανίας μέσα από τις γραμμές των «λαϊκών αστυνομιών» των αυτοανακηρυχθέντων «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Οι υπολογισμοί στους οποίους προβαίνουν οι δημοσιογράφοι των εν λόγω μέσων ενημέρωσης βασίζονται σε ανοιχτές πηγές, σε ανακοινώσεις τοπικών διοικήσεων, ΜΜΕ και συγγενών των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν, όπως επίσης και σε στοιχεία των νεκροταφείων. Κατά την εκτίμησή τους, ο πραγματικός αριθμός των απωλειών είναι δύο φορές μεγαλύτερος.

Πρόσφατα ο αρχηγός της CIA Ουίλιαμ Μπερνς είχε δηλώσει ότι από την έναρξη του πολέμου οι απώλειες σε Ρώσους στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν φθάνουν τις 315.000. Οι δημοσιογράφοι του BBC και του Mediazona θεωρούν ότι η εκτίμηση του Μπερνς είναι κοντά στην πραγματικότητα.

Η Μόσχα και το Κίεβο δεν αποκαλύπτουν τις απώλειες στον πόλεμο στην Ουκρανία, μιλώντας μόνο για τις απώλειες του αντιπάλου. Οι αντιμαχόμενες πλευρές στις πολεμικές συγκρούσεις έχουν την τάση να υπερβάλλουν ως προς τις επιτυχίες τους και να υποβαθμίζουν τις αποτυχίες τους. Η έρευνα του BBC και του Mediazona είναι μια από τις πιο σημαντικές ανεξάρτητες εκτιμήσεις για τον αριθμό των απωλειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

