Για «πρόοδο» στις έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Χαμάς στο Κάιρο μιλά αιγυπτιακή πηγή

Σημειώθηκε πρόοδος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Κάιρο για ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας, υπάρχει συμφωνία στα βασικά ανάμεσα σε όλα τα μέρη, δήλωσε αιγυπτιακή πηγή στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Καχέρα, που θεωρείται πως έχει δεσμούς με τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Χθες, Κυριακή, εστάλησαν αντιπροσωπείες του Ισραήλ όσο και της Χαμάς στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα για τις νιοστές συνομιλίες με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων με παλαιστίνιους φυλακισμένους, έξι μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Δεν έχει υπάρξει ως αυτό το στάδιο επιβεβαίωση της πληροφορίας από τη Χαμάς ή οποιοδήποτε άλλο μέρος στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Κάιρο.

Κατά τις πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου, οι αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Κατάρ έφυγαν από το Κάιρο, όμως αναμένεται να επιστρέψουν μέσα στις επόμενες δυο μέρες για να οριστικοποιηθούν οι όροι της συμφωνίας. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ αναμένεται να φύγουν εντός ωρών. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν το επόμενο 48ωρο, πάντα κατά το Αλ Καχέρα.

Η Χαμάς επανέλαβε χθες ότι ζητούμενα γι’ αυτήν είναι η μόνιμη κατάπαυση του πυρός, η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, η επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους και η ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων με παλαιστίνιους φυλακισμένους. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει επανειλημμένα τις αξιώσεις αυτές της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

