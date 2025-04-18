Χαμάς: Έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Η Χαμάς θέλει μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την ανταλλαγή όλων των Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους που φυλακίζονται στο Ισραήλ, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης, απορρίπτοντας την πρόταση του Ισραήλ για προσωρινή εκεχειρία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σε τηλεοπτική ομιλία, ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, επικεφαλής διαπραγματεύσεων της ομάδας στη Γάζα, είπε ότι η ομάδα δεν θα συμφωνούσε πλέον σε ενδιάμεσες συμφωνίες, υιοθετώντας μια θέση που είναι απίθανο να αποδεχθεί το Ισραήλ και ενδεχομένως καθυστερώντας περαιτέρω τον τερματισμό των καταστροφικών επιθέσεων που ξεκίνησαν ξανά τις τελευταίες εβδομάδες.

Αντίθετα, ο Χάγια είπε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να συμμετάσχει αμέσως σε «συνολικές διαπραγματεύσεις» για να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους που κρατούνται με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την απελευθέρωση των Παλαιστινίων που φυλακίστηκαν από το Ισραήλ και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του χρησιμοποιούν μερικές συμφωνίες ως κάλυμμα για την πολιτική τους ατζέντα, η οποία βασίζεται στη συνέχιση του πολέμου εξόντωσης και πείνας, ακόμα κι αν το τίμημα είναι η θυσία όλων των αιχμαλώτων (ομήρων) του», είπε ο Χάγια, αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτήν την πολιτική».

Οι Αιγύπτιοι διαμεσολαβητές εργάζονται για να αναβιώσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που διέκοψε τις μάχες στη Γάζα τον Ιανουάριο, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη προόδου με το Ισραήλ και τη Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται.

«Τα σχόλια της Χαμάς αποδεικνύουν ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη, αλλά για τη διαρκή βία. Οι όροι της κυβέρνησης Τραμπ δεν έχουν αλλάξει: απελευθερώστε τους ομήρους ή αντιμετωπίστε την κόλαση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Τζέιμς Χιούιτ.

Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών τη Δευτέρα στο Κάιρο για την αποκατάσταση της κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων έληξε χωρίς εμφανή πρόοδο, δήλωσαν παλαιστινιακές και αιγυπτιακές πηγές.

Το Ισραήλ είχε προτείνει μια εκεχειρία 45 ημερών στη Γάζα για να επιτρέψει την απελευθέρωση ομήρων και ενδεχομένως να ξεκινήσει έμμεσες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Η Χαμάς έχει ήδη απορρίψει έναν από τους όρους της - να καταθέσει τα όπλα. Στην ομιλία του, ο Χάγια κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσφέρει μια αντιπρόταση με «αδύνατους όρους».

Η Χαμάς απελευθέρωσε 38 ομήρους στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας που ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου. Τον Μάρτιο, ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε την επίγεια και εναέρια επίθεσή του στη Γάζα, εγκαταλείποντας την κατάπαυση του πυρός αφού η Χαμάς απέρριψε προτάσεις για παράταση της εκεχειρίας χωρίς να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η επίθεση θα συνεχιστεί μέχρι να απελευθερωθούν οι υπόλοιποι 59 όμηροι και να αποστρατικοποιηθεί η Γάζα. Η Χαμάς επιμένει ότι θα απελευθερώσει ομήρους μόνο ως μέρος μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και έχει απορρίψει τις απαιτήσεις να καταθέσει τα όπλα.

Την Τρίτη, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς είπε ότι η ομάδα έχασε την επαφή με μαχητές που κρατούσαν όμηρο τον Ισραηλινοαμερικανό Ένταν Αλεξάντερ μετά την επίθεση του ισραηλινού στρατού στο κρησφύγετό τους. Ο 21χρονος Αλεξάντερ από το Νιου Τζέρσεϊ είναι στρατιώτης στον ισραηλινό στρατό.

Η ένοπλη πτέρυγα κυκλοφόρησε αργότερα ένα βίντεο προειδοποιώντας τις οικογένειες των ομήρων ότι «τα παιδιά τους θα επιστρέψουν σε μαύρα φέρετρα με τα σώματά τους σκισμένα από σκάγια από τον στρατό σας».

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 32 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας την Πέμπτη, δήλωσαν οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

Ισραηλινό πλήγμα σε ένα σχολείο στην πόλη Νταρ αλ Άρκαμ, στη συνοικία Αλ Τούφα σκότωσε 31 άτομα και τραυμάτισε εκατοντάδες. Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι η επίθεση είχε στόχο κέντρο διοίκησης της Χαμάς.

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 ελήφθησαν όμηροι στη Γάζα, σύμφωνα με τους ισραηλινούς απολογισμούς.

Από τότε, περισσότεροι από 51.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Πηγή: reuters.com

