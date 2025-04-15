Χαμάς: Χάσαμε την επαφή με την ομάδα που κρατά τον Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα ότι «έχασαν την επαφή» με την ομάδα που κρατά τον Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Ένταν Αλεξάντερ.

«Χάσαμε την επαφή με την ομάδα που κρατά τον στρατιώτη Ένταν Αλεξάντερ, έπειτα από έναν βομβαρδισμό που έπληξε την περιοχή όπου βρίσκονταν» ανέφερε το μήνυμα του εκπροσώπου των Ταξιαρχών, Άμπου Ομπέιντα, στην εφαρμογή Telegram.

Ο Ομπέιντα πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να αποκατασταθεί η επαφή με αυτήν την ομάδα.

Ο Αλεξάντερ είναι ο μοναδικός εν ζωή όμηρος που έχει και την αμερικανική υπηκοότητα και παραμένει αιχμάλωτος από τη Χαμάς. Η παλαιστινιακή οργάνωση έδωσε το περασμένο Σάββατο στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Αλεξάντερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.