Τουλάχιστον 31 είναι οι νεκροί από το ισραηλινό πλήγμα σε ένα σχολείο, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, ανέφεραν απόψε οι διασώστες της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής, ο Μαχμούντ Μπασάλ, είπε ότι από τον βομβαρδισμό του σχολείου Νταρ αλ Άρκαμ, στη συνοικία Αλ Τούφα, τραυματίστηκαν επίσης περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε «ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς» στον τομέα της Πόλης της Γάζας. Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας εκπρόσωπος απάντησε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι από τον βομβαρδισμό αυτόν επλήγη το σχολείο.

Η Χαμάς καταδίκασε την επίθεση, κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να βάζει στο στόχαστρο «αθώους πολίτες, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας»

Ο στρατός ανακοίνωσε εξάλλου ότι από την επανέναρξη των επιχειρήσεών του, στις 18 Μαρτίου, έπειτα από δύο μήνες κατάπαυσης του πυρός, έχει πλήξει «600 τρομοκρατικούς στόχους» στη Γάζα.

«Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να μας επιβραδύνει είναι η απελευθέρωση των ομήρων μας», είπε ο νέος εκπρόσωπος του στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, στην πρώτη τηλεοπτική παρέμβασή του μετά τον διορισμό του σε αυτή τη θέση, τον Μάρτιο.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, Αβισάι Αντράε, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «περισσότεροι από 250 τρομοκράτες, μεταξύ των οποίων και 12 υψηλόβαθμοι τρομοκράτες της Χαμάς» έχουν σκοτωθεί από τις 18 Μαρτίου μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, 1.163 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας. Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, οι νεκροί είναι 50.523 και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

