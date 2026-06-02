Συλλήψεις για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο

Συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 1η Ιουνίου, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, ένας 62χρονος και ένας 61χρονος, κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση του φαινομένου της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από άνδρες του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες και τους περιβάλλοντες χώρους του 61χρονου και του 62χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως ενός μέτρου, 167,9 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 2.800 ευρώ, ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

