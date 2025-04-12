Αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται σήμερα στο Κάιρο για συνομιλίες με Αιγύπτιους μεσολαβητές αναφορικά με μια νέα εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Ελπίζουμε ότι η συνάντηση θα οδηγήσει σε πραγματική πρόοδο προς μία συμφωνία που θα βάζει τέλος στον πόλεμο και την επιθετικότητα και θα εγγυάται την πλήρη αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, αναφερόμενος στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χαμάς δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση εκεχειρίας, παρά τις πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που μεταδίδουν ότι η Αίγυπτος και το Ισραήλ έχουν ανταλλάξει προσχέδια εγγράφων για μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων.

«Αλλά οι επαφές και οι συζητήσεις με τους μεσολαβητές είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο ίδιος.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο βασικός διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, η αιγυπτιακή πρόταση προβλέπει την επιστροφή στο Ισραήλ 16 ομήρων, οκτώ εν ζωή και οκτώ νεκρών, με αντάλλαγμα κατάπαυση πυρός 40 έως 70 ημερών καθώς και την απελευθέρωση μεγάλου αριθμού Παλαιστίνιων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

