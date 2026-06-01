Μεγάλη γιορτή σήμερα Δευτέρα 1 Ιουνίου - Ποιοι γιορτάζουν

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουνίου, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ημέρα αφιερωμένη ιδιαίτερα στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες του εκκλησιαστικού έτους, που ακολουθεί την Κυριακή της Πεντηκοστής και υπενθυμίζει τη διαρκή παρουσία και δράση του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία και στον κόσμο.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει την απεικόνιση του Αγίου Πνεύματος μόνο σε δύο περιπτώσεις: Ως περιστερά στην απεικόνιση των Θεοφανείων και ως πύρινη γλώσσα στην απεικόνιση της Πεντηκοστής.

Στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η Δευτέρα της Πεντηκοστής είναι αφιερωμένη στην Παναγία Παρθένο Μαρία, την Μητέρα της Εκκλησίας (Mater Ecclesiae). Η Δυτική Χριστιανοσύνη τιμά το Άγιο Πνεύμα την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή.

Η ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος είναι αργία σε πολλές χριστιανικές χώρες της υφηλίου. Στη χώρα μας αρχικά ήταν αργία μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, μιας και το Άγιο Πνεύμα αποτελεί τον προστάτη τους, αλλά με την πάροδο του χρόνου επεκτάθηκε και σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1η Ιουνίου

Η γιορτή σήμερα περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία ονομάτων:

Τριάδα, Τριάς

Κορίνος, Κόρη, Κορίνα

Ιουστίνος

Γεράκης, Γερακίνα, Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας

Πύρρος, Πύρος, Πύρρα, Πύρα

Ευέλπιστος, Ευελπίστη

Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια

