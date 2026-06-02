Η Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας

Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του διεθνούς διαλόγου για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, φιλοξενώντας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Υψηλού Επιπέδου Εκδήλωση Ολοκλήρωσης της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF και σε αυτή συμμετείχαν υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, υπουργοί Υγείας, κορυφαίοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί από διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, διεθνείς οργανισμοί, αθλητικοί φορείς και νέοι από περισσότερες από (XX) χώρες.

Στην έναρξη της εκδήλωσης η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Δρ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, τόνισε τη στρατηγική σημασία της Εθνικής Δράσης και τη μετάβαση της χώρας από τις αρνητικές ευρωπαϊκές πρωτιές σε μια νέα εθνική προσέγγιση πρόληψης και προαγωγής υγείας για τα παιδιά.

Από την πλευρά του, ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Dr. Ghassan Khalil, υπογράμμισε πως η Ελλάδα υλοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εθνικές πρωτοβουλίες πρόληψης παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη σήμερα, αναδεικνύοντας τη σημασία αντιμετώπισης του ζητήματος ως δικαιώματος του παιδιού και όχι απλώς ως μεμονωμένης εκστρατείας δημόσιας υγείας.

Τα θέματα που απασχόλησαν την εκδήλωση είναι:

Οι διεθνείς πολιτικές πρόληψης και οι βιώσιμες εθνικές στρατηγικές.

Η σύνδεση σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και η ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων.

Οι επιπτώσεις των ψηφιακών περιβαλλόντων και των εμπορικών παραγόντων στην υγεία των παιδιών.

Ο ρόλος των σχολείων, των κοινοτήτων και των οικογενειών.

Η ανάγκη για σφαιρικές προσεγγίσεις από το σύνολο της κοινωνίας και της κυβέρνησης (whole-of-society και whole-of-government approaches).

Η σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της κοινωνικής και συμπεριφορικής αλλαγής καθώς και της διαγενεακής πρόληψης.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και:

Στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό ως εργαλεία πρόληψης.

Στις κοινωνικές ανισότητες που επηρεάζουν τις συμπεριφορές υγείας.

Στην ανάγκη μετατόπισης από την ατομική ευθύνη προς πιο υποστηρικτικά και υγιή περιβάλλοντα για τα παιδιά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Συγκεκριμένα:

Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 13.000 εξατομικευμένες συνεδρίες διατροφικής συμβουλευτικής.

Διανεμήθηκαν πάνω από 130.000 υγιεινά γεύματα και φρέσκα φρούτα σε σχολεία.

Καταγράφηκε η συμμετοχή σχεδόν 100.000 εφήβων στη δράση «Το Ταξίδι της Τροφής».

Προσφέρθηκαν περισσότερες από 237.000 δωρεάν προπονήσεις μπάσκετ μέσω του προγράμματος Healthy Hoops 4 All.

Κατεγράφησαν χιλιάδες συμμετοχές παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας σε εργαστήρια, δράσεις κοινότητας και σχολικά προγράμματα σε όλη τη χώρα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς επιστημονικής και πολιτικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων η Υπουργός Υγείας της Πορτογαλίας Ana Paula Martins, ο Επικεφαλής του ΠΟΥ στην Ελλάδα Dr. João Breda, ο Πρόεδρος της World Obesity Federation Dr. Simon Barquera, και ο Joan Matji, Global Lead Nutrition της UNICEF.

Από τον ακαδημαϊκό χώρο έδωσαν το παρών οι καθηγητές: Niyati Parekh (New York University), Lee M. Sanders (Stanford University), Paulina Nowicka (Uppsala University και Karolinska Institutet) και η Dr. Jill Landsbaugh Kaar (University of Colorado), μαζί με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία.

Μάλιστα, ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης ήταν το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Pau Gasol, Παγκόσμιου Πρεσβευτή της UNICEF για τη Διατροφή και την Εξάλειψη της Παιδικής Παχυσαρκίας και θρύλου του παγκόσμιου μπάσκετ, ο οποίος απηύθυνε διεθνές κάλεσμα για συλλογική δράση, επένδυση στην πρόληψη και αλλαγή νοοτροπίας γύρω από τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία των παιδιών.

Συγκινητική στιγμή ήταν και όταν τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Παιδιών και Νέων της UNICEF παρουσίασαν τη «Διακήρυξη των Νέων για την Παιδική Παχυσαρκία», τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών και των νέων στη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας και της πρόληψης.

Μέσα από την εκδήλωση, η Ελλάδα αναδείχτηκε από τους διεθνείς συμμετέχοντες ως παράδειγμα καλής πρακτικής για τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε ολοκληρωμένη εθνική πολιτική.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοινή αναγνώριση πως η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως και γι΄αυτό απαιτούνται μακροπρόθεσμες πολιτικές, διεθνείς συνεργασίες και διαρκή επένδυση στην πρόληψη, με επίκεντρο τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού.

Η εκδήλωση παρουσιάστηκε και συντονίστηκε από τους δημοσιογράφους Απόστολο Μαγγηριάδη και Σία Κοσιώνη.

Πηγή: skai.gr

