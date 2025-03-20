Γάζα: Τουλάχιστον 504 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επανέναρξη των ισραηλινών πληγμάτων

Η Πολιτική Προστασία της Λωρίδας της Γάζας δήλωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 504 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την επανέναρξη των πληγμάτων του ισραηλινού στρατού την Τρίτη στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ο συνολικός αριθμός των νεκρών μετά την επανέναρξη της επίθεσης…είναι 504, συμπεριλαμβανομένων άνω από 190 ανηλίκων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, διευκρινίζοντας ότι η καταμέτρηση σταμάτησε στις 12.00 το μεσημέρι (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ότι αγνοούνται 196 άνθρωποι, που πιστεύεται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

