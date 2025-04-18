Λογαριασμός
Ένοπλη επίθεση στο πανεπιστήμιο της Φλόριντα: 2 νεκροί και 6 τραυματίες- Γιος σερίφη ο δράστης

Συναγερμός σήμανε σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα, έπειτα από συμβάν με πυροβολισμούς στο οποίο δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν

Ενοπλη επίθεση στο πανεπιστήμιο της Φλόριντα: 2 νεκροί και 6 τραυματίες

Γιος σερίφη ήταν όπως μεταδίδει το BBC o 20χρονος δράστης της ένοπλης επίθεσης σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Ο φοιτητής - που η ασφάλεια εξακρίβωσε πως είναι γιος αναπληρώτριας σερίφη - άνοιξε πυρ κοντά στο κτίριο του φοιτητικού σωματείου.

Οι δύο άνθρωποι που σκοτώθηκαν στην επίθεση στην πανεπιστημιούπολη στο Ταλαχάσι δεν ήταν φοιτητές, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν σε απογευματινή συνέντευξη Τύπου.

Ο σερίφης Walter McNeil της κομητείας Leon είπε ότι ο δράστης ήταν ένας 20χρονος άνδρας τον οποίο και οι αρχές τραυμάτισαν με πυρά αφού δεν υπάκουσε τις εντολές για παράδοση.

Ο 20χρονος σύμφωνα με τις αρχές είχε πρόσβαση σε ένα από τα όπλα της μητέρα του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φοιτητών που μεταδίδει η εφημερίδα Tallahassee Democrat, ακούστηκαν περίπου δέκα πυροβολισμοί. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, ενώ ερευνούν τις εγκαταστάσεις για τυχόν άλλους ένοπλους.

«Είναι κρίμα… είναι φρικτό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, γνωστοποιώντας πως είχε ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Φλόριντας.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας.

